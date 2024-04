Alina Lozano y Jim Velásquez ponen en duda su embarazo, ¿están mintiendo?

La relación entre Alina Lozano y Jim Velásquez siempre está dando de qué hablar. Al iniciola polémica fue por la diferencia de edades, luego, usuarios en línea empezaron decir que todo era mentira y que se trataba de una actuación por parte de los dos para llamar la atención.

A pesar de las críticas la pareja ha sabido mantener la relación y a pesar de la diferencia de edades, esto nunca les ha afectado, ahora el tema de la controversia es el embarazo de la actriz; para muchos simplemente se trata de otra mentira por parte de los artistas.

Recientemente la pareja puso en duda el embarazo de Alina pues como ya es costumbre compartieron un video en sus redes sociales, en donde se les ve compartiendo juntos un día divertido y haciendo cosas que pusieron a dudar a las personas que esté a la espera de un bebé.

Los esposos se ven bastante enamorados y disfrutando de tiempo para los dos pero sus acciones, por lo que se ve en el video, son bastante riesgosas teniendo en cuenta que está esperando un bebé. Por lo que para muchos internautas todo se trataría de una mentira más.

Dentro de las supuestas actividades riesgosas se ven además de caminar por el parque, y jugar con las flores, cuando Alina trata de subir a un árbol y posteriormente se ve el momento en que se monta en una bicicleta y se van de paseo por lo que muchos comenzaron a dudar y le empezaron a hacer comentarios por su irresponsabilidad, si es que esta embarazada.

“Si estás embarazada ¿Por qué saltas y no te cuidas?”, “Me parecen demasiado riesgosas esas cosas que haces”, “Pues no me gusta para nada que haga esas actividades, se supone que tiene que cuidarse”, “Más adelante seguro van a decir que todas esos diablos que hacen se cayó y perdió el bebe". Son algunos de los comentarios.

Por ahora, solo queda esperar a que pasen los nueve meses para poder salir de la dudas y ver realmente al bebé, porque de otra manera los incrédulos y detractores de la pareja no van a creer que estén realmente esperando a su futuro hijo.

