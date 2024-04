Futbolista desata polémica al venderle su camiseta a un hincha; lo tildan de miserable

Los aficionados al fútbol siempre están en la búsqueda de obtener algún artículo de su equipo favorito y más aún cuando se trata de uno de sus ídolos por lo que es muy común ver a los hinchas pedirle a los jugadores que les regalensu camiseta.

Dani Lorenzo jugador del Málaga en España protagonizó uncaso bastante particular y nunca antes visto en el fútbol. El insólito hecho sucedió durante el partido en que enfrentaba al Atlético de Madrid en la tercera división del fútbol español, durante el pasado domingo 14 de abril de 2024.

En un video que le está dando la vuelta al mundo quedó registrado el momento cuando el jugador, una vez terminado el encuentro, se ve al lado de la tribuna saludando a los hinchas, cuando uno de ellos al parecer le dice algo con respecto a su camiseta.

En un momento se ve cuando el hincha mete la mano a su bolsillo y saca un billete de 50 euros, se lo pasa al jugador y este procede a quitarse la camiseta y se la da, claramente dando a entender que le estaba vendiendo la camiseta al aficionado, un hecho que causó mucha curiosidad e indignación por parte de algunos usuarios en redes.

Estas imágenes fueron difundidas por el 'El Chiringuito TV', el cual rápidamente se hizo viral por la evidente negociación entre el jugador y el hincha que no dudó en ofrecerle esta cifra por la prenda, hecho que dejó a más de uno sorprendido pues hasta donde se sabe este es un caso único.

“No soy millonario más me gustaría, el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía”, confesó el jugador en entrevista al programa de Atresmedia. Por esta situación, Lorenzo fue fuertemente criticado en las redes sociales.

“Le dice claramente me la cobran...el aficionado sin pensarlo le dijo vale te la pago y el portero le pide 50€ que es lo que tiene que pagar. No sé donde veis algo malo, es una federación que pensáis que cobran estos tíos?”, “Los clubes normalmente ponen un límite de camisetas que puedes regalar, cuándo pasas de ese límite te toca pagarlas, es lógico y más en clubes de 2 división para abajo”. son algunos de los comentarios.

Finalmente, el jugador tuvo que salir a pedir disculpas por lo sucedido. "Lo hice con toda la buena fe del mundo, me pareció natural coger el dinero que me ofrecía, pero pensándolo de una forma más inocente creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda”, terminó diciendo Dani Lorenzo.

🗣️ "Me pilló por sorpresa que me ofreciese 50 euros".



👐 "Pienso que no los debería haber cogido, ahora me arrepiento".



💙 ¡QUÉ GRANDE, @d_lorenzo_10! Explicación exclusiva para @elchiringuitotv. https://t.co/YGLSabB2g3 pic.twitter.com/mjQQ5FZSYj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2024

