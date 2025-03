Andrea Valdiri no aguantó más y habló por primera vez de su nueva pareja: "Es un angelito"

La reconocida influenciadora y bailarina Andrea Valdiri, una de las figuras más mediáticas de la farándula colombiana, decidió abrir las puertas de su vida personal al hablar por primera vez de su pareja, quien es su pilar fundamental en los momentos más difíciles. En un video reciente, Valdiri describió a su compañero sentimental como un "angelito" que es clave para su bienestar emocional tras atravesar una etapa complicada.

La declaración llega después de un año lleno de retos personales y profesionales para la barranquillera, quien enfrentó recientemente una pérdida significativa en su empresa de venta de productos de computación, en la cual un error administrativo le costó más de 500 millones de pesos . Durante este proceso, Andrea compartió que su pareja ha sido un apoyo incondicional, brindándole la fuerza necesaria para superar la adversidad.

"En este momento de mi vida, él ha sido un angelito", comentó Valdiri, quien destacó lo crucial que es contar con alguien que brinde apoyo emocional en tiempos difíciles. La confesión no solo humaniza a la conocida figura pública, sino que también refleja la importancia que Valdiri le otorga a las relaciones personales y al bienestar emocional en medio de la fama y las presiones del entorno.

“Ahí es donde tú te preguntas y dices definitivamente que las parejas que uno se busque tienen que ser apoyo para uno, sea emocional, sea lo que sea. Pero, un apoyo. Yo dije: no me siento sola, me dio ánimo” , expresó la modelo

Aunque ya había sido vista acompañada de un hombre en varias ocasiones, fue recientemente que Valdiri confirmó su relación. En agosto de 2024, la influenciadora sorprendió a sus seguidores con fotos desde Italia, y en el carnaval de Barranquilla también aprecio, donde se encontraba junto a un hombre.

Sin embargo, en ese momento, no hubo una confirmación oficial de su romance. Ahora, en esta nueva etapa, la barranquillera se siente lista para compartir con su público el apoyo que recibe de su pareja.

Publicidad

Andrea Valdiri también enfatizó la importancia de mantener la privacidad en ciertos aspectos de su vida, a pesar de la presión mediática. Sin embargo, la mujer que se destacó por su participación en el Carnaval de Barranquilla y su faceta como creadora de contenido , se ha decidido dar este paso al sentirse más segura de su relación.

Publicidad

Puedes seguir viendo: Abogado de Epa Colombia pidió casa por cárcel para la influenciadora; estos son sus argumentos