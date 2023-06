Andy Rivera causa preocupación tras sufrir grave fractura y ser operado de urgencia

Andy Rivera es un cantante colombiano que ha destacado dentro del mundo de la música a base de sus grandes composiciones que han sido un hit mundial como 'Espina de Rosa' hace algunos años.

Sin embargo, su resiliencia lo ha llevado a seguir sonando por múltiples lugares en los que es bastante querido por las personas por la humildad que lo ha representado a él, y a su padre Jhonny Rivera , también cantante de música popular.

Sin embargo, su nombre no solo ha sido tendencia por sus nuevos lanzamientos, pues sus relaciones amorosas han sido tema de conversación por un largo tiempo con su expareja, Lina Tejeiro; quien ha compartido detalles inéditos de su amor casi imposible.

Además, hace poco protagonizó un nuevo espectáculo en compañía de la influencer Aida Victoria Merlano, con quien compartió videos bastante comprometedores mientras cantaban su nuevo lanzamiento.

Frente a las polémicas de esta relación, se aclaró después que la mujer solo había participado prestando su servicio de modelaje en su nueva canción, pero no existía nada más allá.

Sin embargo, hace poco se compartieron imágenes de Andy con ropa quirúrgica y sentado en una camilla mientras anunciaba su nueva cirugía con el mejor ánimo y esperando que todo saliera correctamente, también publicó una radiografía en la que se veía su fractura de hombro,

"Ustedes no alcanzar a dimensionar ni un poco todos los problemas de salud que enfrenta Andy día a día, a él no le gusta hablar del tema, no profundiza mucho porque no quieren que le tengan lástima", comentó su padre en medio de su preocupación.

Incluso llegó a afirmar que tenía diferentes sentimientos encontrados tras no haberlo llamado y se encontraba a la espera de que todo saliera correctamente con su lesión provocada en el gimnasio.