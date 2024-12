Angélica Jaramillo se reencuentra con sus hermanas en Navidad: “Se volvió a ir”

La Navidad fue el escenario perfecto para que Angélica Jaramillo , conocida empresaria y modelo, se reuniera con su familia luego de un período marcado por diferencias y tensiones.

La modelo, quien había protagonizado titulares por su lucha contra la adicción, sorprendió a su madre y hermanas al llegar al encuentro familiar , provocando una mezcla de emociones que quedó registrada en redes sociales.

Angélica Jaramillo vivió momentos difíciles en los últimos años debido a su lucha contra las drogas, un problema que inicialmente manejó de forma privada junto a su familia.

Sin embargo, la situación se hizo pública cuando su hermana Laura decidió internarla en un centro de rehabilitación. La decisión generó controversia y críticas en redes sociales , exacerbadas por la fuga de Angélica del centro y sus denuncias sobre las condiciones del lugar.

Tras meses de distanciamiento, la Navidad ofreció un respiro a las tensiones. A ngélica, vestida de rojo y visiblemente recuperada, llegó al hogar familiar, donde fue recibida con abrazos y lágrimas. Su madre, Amparo Pedroza, no ocultó su emoción, mientras sus hermanas Laura y Sofía también compartieron el momento en sus redes sociales.

El hijo mayor de Angélica, Samuel, aprovechó el reencuentro para expresar su gratitud hacia la familia por el apoyo recibido en los momentos más difíciles.

“Todos los días agradezco por tener una familia como ustedes”, afirmó el joven en un discurso emotivo que conmovió a los presentes.

Por su parte, Laura Jaramillo compartió detalles de la celebración en sus redes sociales, describiendo la velada como una Navidad especial, llena de unión y esperanza. "Una Navidad como hace mucho no teníamos. Dios ha sido bueno", escribió.

Aunque no está claro si Sofía y Angélica han dejado atrás todas sus diferencias, el gesto de la menor de las hermanas al grabar y compartir el arribo de Angélica fue significativo. “Ay, pero mirá quién llegó”, escribió Sofía, dejando entrever la sorpresa y el alivio del momento.

El encuentro también cumplió el deseo de Amparo Pedroza, quien recientemente pidió a sus hijas que dejaran de lado las disputas familiares. “Solo háganlo por mí, hijas”, suplicó la madre en una declaración que subraya el impacto emocional que los conflictos habían generado en el núcleo familiar.

Por otro lado, Sofía Jaramillo expresó abiertamente sus sentimientos hacia su hermana en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Ante la pregunta de si Angélica "se volvió a ir", Sofía respondió sin rodeos, dejando en claro que sí.

“Jajaj, sí, amigos(as). Todas las preguntas están relacionadas con Angie. No me molesta que pregunten, pero como bien dicen: lo que se ve no se pregunta . Además, ya se sabe más de lo necesario, no hay nada más que contar.”

