Arelys Henao paró en seco a hombre que dijo que ella venía de un "basurero"

Arelys Henao, conocida por su talento y su autenticidad, no se quedó callada frente a un comentario despectivo en redes sociales. En una entrevista con ‘La red’, la artista compartió cómo enfrentó a un seguidor que intentó humillarla.

El comentario, que insinuaba que Henao provenía de un "basurero", no pasó desapercibido. Con firmeza, la cantante respondió: “Qué lindo tu comentario, me encanta porque todos los días le pido a Dios que no permita que me olvide de donde vengo y el milagro que él hizo en mi vida”.

Henao, quien reveló quién fue 'Salomé' en su vida real, no solo defendió su origen humilde, sino que también destacó la importancia de recordar las raíces. “Qué tal que se me olvide que venía de las calles o que solo aguantaba hambre, o que pasaba horas con un sol inclemente, el día que un artista se le olvide de donde viene, ya es un fracaso rotundo”, expresó.

Publicidad

La artista, esposa de Wilfredo Hurtado y madre de Juan Esteban y Miguel Hurtado Henao, demostró que la adversidad no la detiene y que su pasado es parte fundamental de su presente. Su respuesta contundente sirvió como recordatorio de la importancia de la humildad y la gratitud, incluso en medio de la fama y el éxito.

Con estas palabras, Arelys Henao dejó en claro que su historia es una fuente de inspiración y que, a pesar de los obstáculos, sigue adelante con determinación y orgullo de sus raíces.

Arelys Henao es una serie de televisión biográfica colombiana, parte de la antología musical producida por Caracol Televisión, que narra la vida de Arelys Henao, conocida como 'La Reina de la Música Popular Colombiana'.

Publicidad

La primera temporada, titulada 'Arelys Henao: Canto para no llorar', se estrenó el 11 de enero de 2022 y concluyó el 13 de abril de ese mismo año. La segunda temporada, 'Arelys Henao: Aún queda mucho por cantar', hizo su debut el 9 de enero de 2024. No te pierdas esta increíble miniserie.

Publicidad

También puedes ver: ¿Qué hacer en Bogotá? 5 planes baratos en 'EL SEPTIMAZO'