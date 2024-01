Arelys Henao 2: ella es 'Salomé', la mujer que causó estragos en la vida real de la cantante

La serie 'Arelys Henao 2' ha desatado la curiosidad de los televidentes al revelar detalles impactantes sobre la vida de la reconocida 'Reina de la música popular'.

Uno de los personajes que ha generado mayor intriga es 'Salomé', interpretada por la talentosa Catalina Polo, una mujer que, según Arelys Henao, le causó mucho daño tanto a ella como a su familia.

Catalina Polo, la joven actriz que da vida a Salomé en esta segunda entrega, se ha destacado por su convincente interpretación de un personaje que, según la propia Arelys Henao, representa a una mujer ambiciosa, de carácter fuerte y dispuesta a todo por alcanzar sus objetivos.

La trama de 'Arelys Henao 2' se centra en la vida de la familia de la 'Reina de la música popular', con Verónica Orozco encarnando a Arelys Henao y Santiago Alarcón asumiendo el papel de Wilfredo Hurtado, la pareja de la protagonista; sin embargo, la atención se ha centrado en la conexión entre Arelys y Salomé, generando la pregunta de si este personaje realmente existió en la vida real de la cantante.

Publicidad

Arelys Henao no ha escatimado en detalles al hablar sobre Salomé. En declaraciones a Pulzo, la artista compartió la experiencia de cuando montaron la primera disquera y decidieron brindar oportunidades a otras personas.

Arelys expresó su ingenuidad en aquel entonces y cómo, debido a esta generosidad, perdieron todo en ese momento.

La cantante explicó: "Salomé representa a una mujer que nos hizo mucho daño. Cuando montamos la primera disquera, invitamos a otras personas. De pronto, uno es muy ingenuo; antes de surgir, apoyamos a otras personas e incluso, a raíz de eso, perdimos todo en ese momento. De pronto, por abrirle el espacio a otra persona".

Publicidad

A pesar de este doloroso pasado, Arelys Henao sorprendió al revelar que, años más tarde, la persona responsable de Salomé le pidió perdón.

"Yo la perdoné, y pues, no pasa nada. Yo creo que por algo pasan las cosas, y de pronto, los colombianos estamos para ayudar a los demás. Pero alguien sí me dijo: primero, siempre fortalece tu nombre, tu disquera. Pero yo siempre he querido ayudar a los demás", agregó la artista.



Puedes ver: