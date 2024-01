Video: expresentador de Animal Planet recibe brutal ataque de un ciervo que casi lo mata

El reconocido aventurero español y expresentador de Animal Planet, Frank Cuesta, estuvo al borde de la muerte tras un violento ataque de un ciervo en Tailandia. El dramático hecho tuvo lugar en el santuario de animales donde Cuesta reside junto a su familia desde hace años.

El momento impactante quedó capturado en video, mostrando cómo el ciervo, apodado 'Perrito', embistió y corneó repetidamente a Cuesta. En un intento desesperado por defenderse, el aventurero luchó contra el animal durante minutos interminables, utilizando una roca para golpearlo y tratando de contenerlo por los cuernos.

Después de una tensa batalla, el ciervo finalmente se retiró, permitiendo a Cuesta ponerse de pie y escapar. Más tarde, en un segundo video, el aventurero explicó el incidente, revelando sus heridas y compartiendo su experiencia.

"Cometí el error de salir por una zona donde él no veía salida y se me echó encima. La culpa fue mía por no darme cuenta", admitió Cuesta, mostrando sus heridas y explicando que el ciervo estaba en celo, lo que exacerbó su agresividad.

Publicidad

A pesar de sus lesiones, Cuesta enfatizó la importancia de respetar a la fauna salvaje y reconoció la nobleza del ciervo, incluso después del traumático encuentro. "Perrito es un animal que me adora, pero tiene sus reacciones, su testosterona y sus días… Por eso hay que tener muchísimo cuidado siempre", advirtió.

Afortunadamente, Cuesta logró recuperarse de sus heridas y decidió compartir su historia para concienciar sobre los riesgos de interactuar con animales salvajes, incluso aquellos con los que se tiene una relación cercana. En un tono sereno pero reflexivo, concluyó: "Perrito va a ser el mismo siempre, pero a veces pasan cosas".

🇹🇭 | Frank Cuesta, conocido herpetólogo y aventurero español, casi pierde la vida tras el ataque de un ciervo llamado 'Perrito' en su santuario en Tailandia. El ex presentador de Animal Planet sufrió varias heridas tras el incidente captado en video. pic.twitter.com/pnUklpj6Mw — UHN PLUS (@UHN_Plus) January 29, 2024

Publicidad

También puedes ver: ¿Qué hacer en Bogotá? 5 planes baratos en 'EL SEPTIMAZO'