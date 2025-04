Así fue el sorprendente cumpleaños de Kai, el hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía

La música, la familia y el amor se dieron cita para celebrar el cumpleaños número tres de Kai , el hijo de los artistas colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía . A través de una celebración íntima, cargada de simbolismo y ternura, la pareja demostró una vez más su compromiso con la crianza amorosa y la protección de la privacidad de su pequeño.

La fiesta, organizada en su hogar, estuvo ambientada con detalles cuidadosamente seleccionados, donde la decoración infantil, los colores vivos y los juegos al aire libre fueron protagonistas.

En varias de las imágenes compartidas en redes sociales por ambos artistas, se observa a Kai disfrutando de un inflable y de la compañía de sus mascotas, elementos que son parte esencial de su crecimiento.

Fieles a su estilo, Greeicy y Mike evitaron mostrar el rostro de su hijo, manteniéndose firmes en su decisión de protegerlo de la exposición mediática, pese a su popularidad. Esta postura es constante desde el nacimiento de Kai en 2022, y les ha valido tanto admiración como debates entre sus seguidores.

Mike Bahía y Greeicy Rendón anuncian separación: "Es real, no lo saben"

Uno de los momentos más comentados fue la publicación de un emotivo mensaje por parte de Greeicy . La cantante caleña aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras cargadas de sentimiento, “Gracias por llegar a nuestras vidas, por enseñarnos tanto y por hacernos más felices de lo que jamás imaginamos” , expresó en una historia de Instagram.

Mike Bahía, por su parte, detuvo momentáneamente su agenda artística para acompañar a su familia en este día tan especial. El cantante se encuentra actualmente de gira, pero, según confirmó en sus redes, no iba a permitir que ninguna fecha se interpusiera con la de su hijo, “Hoy no hay escenario que me aleje de ti, Kai” , escribió junto a una foto de la celebración.

La historia de la relación entre Greeicy y Mike Bahía

La historia de Greeicy y Mike, una de las parejas más sólidas del entretenimiento colombiano, ha estado marcada por un crecimiento paralelo tanto en lo profesional como en lo personal. Desde sus inicios en la industria hasta su consolidación como padres, cultivaran una relación basada en la complicidad, el arte y la autenticidad.

La celebración del tercer cumpleaños de Kai dejó claro que, más allá del espectáculo, hay una familia que se sostiene en el amor genuino y en una crianza consciente. Un ejemplo que, sin duda, resonó entre sus seguidores y el público en general.

