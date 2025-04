Bono Lonchera Colsubsidio 2025: Nuevos puntos para reclamarlo y cómo hacerlo paso a paso

Miles de familias afiliadas a la Caja de Compensación Colsubsidio han recibido una noticia importante respecto al Bono Lonchera , un subsidio mensual de $20.000 pesos que busca apoyar la alimentación de niños y adolescentes en edad escolar.

Luego del cierre de más de 100 supermercados Colsubsidio en diciembre de 2024 , muchos beneficiarios se han preguntado, ¿Dónde y cómo puedo reclamar este auxilio ahora?

La respuesta llegó oficialmente el pasado 5 de abril , cuando Colsubsidio anunció nuevos puntos de redención tras un acuerdo con Tiendas Ara, cadena que asumió la operación de 73 de los puntos cerrados.

¿Qué es el Bono Lonchera?

El Bono Lonchera es una ayuda económica que entrega Colsubsidio a sus afiliados, dirigida especialmente a trabajadores de ingresos bajos y medios. Este subsidio mensual busca aliviar el costo de la lonchera escolar de los hijos entre 5 y 18 años , favoreciendo su bienestar nutricional y académico.

Hasta el cierre de los supermercados Colsubsidio, el bono se redimía directamente en esas tiendas, pero ahora los beneficiarios deberán hacerlo en puntos Ara seleccionados.

¿Dónde se puede reclamar el bono?

Colsubsidio informó que las Tiendas Ara habilitadas para redimir el bono están ubicadas en:



Bogotá

Cundinamarca

Tolima

Risaralda

Los puntos exactos pueden consultarse en la aplicación Mi Colsubsidio o en la página oficial de Colsubsidio . También se puede llamar a la línea de atención al cliente.

Paso a paso para reclamar el bono

Para evitar confusiones, aquí explicamos detalladamente cómo reclamar el Bono Lonchera en esta nueva etapa:

1. Verifique si es beneficiario : Ingrese a la app Mi Colsubsidio o al portal web oficial. Inicie sesión con su número de documento y clave. Si es beneficiario, aparecerá el subsidio disponible.

2. Genere el código QR: Desde la app Mi Colsubsidio, vaya a la sección de beneficios/redención y genere el código QR correspondiente al bono del mes. Este código es indispensable para hacer efectiva la compra en Tiendas Ara.

3. Diríjase a un punto Ara autorizado : No todos los Ara están habilitados para este proceso. Verifique en la app cuáles son los puntos autorizados en su zona.

4. Realice su compra: Una vez en el punto de venta, seleccione los productos de su preferencia. El bono solo puede usarse para alimentos y productos autorizados (no aplica para bebidas alcohólicas, tabaco, etc.).

5. Presente el QR o su documento: En caja, entregue el código QR generado o su documento de identidad. El cajero aplicará el bono automáticamente al total de su compra.

6. Complete el pago restante (si aplica): Si su compra supera el valor del bono, deberá pagar la diferencia con dinero en efectivo o cualquier otro medio de pago aceptado.

¿Qué productos se pueden comprar?

El bono lonchera debe destinarse exclusivamente a alimentos para el consumo de niños y adolescentes. Colsubsidio sugiere adquirir:



Jugos naturales o en caja

Frutas y verduras

Lácteos y yogures

Panes, cereales y galletas saludables

Empaques individuales para lonchera

Los productos varían según disponibilidad en cada tienda, r ecomendaciones finales.



No espere hasta el último día del mes para redimir el bono.

Asegúrese de que la tienda Ara esté en la lista oficial.

Si tiene dudas, comuníquese con Colsubsidio al número 745 0999 (Bogotá) o al 01 8000 947900.

Este cambio busca garantizar la continuidad del subsidio sin afectar a las familias beneficiarias. Aunque el proceso ha cambiado, el objetivo sigue siendo el mismo aportar a la nutrición y educación de miles de niños colombianos.

