¿Búfalo y Amparo Grisales tuvieron problemas en set de Yo me Llamo? Así se refirió a ella

Emmanuel Mendoza, más conocido como ‘Búfalo’ en Yo me Llamo, de Caracol Televisión, dio de qué hablar tras su entrevista en El Klub de La Kalle 96.9 FM, donde reveló detalles sobre su experiencia en el programa, su vida personal y su relación con Amparo Grisales.

Durante la conversación, el hombre dejó entrever que trabajar con la Diva de Colombia no ha sido del todo sencillo.

Al ser consultado sobre cómo ha sido su interacción con el equipo de Yo me llamo, Búfalo destacó la amabilidad de la producción, el vestuario y maquillaje, así como la calidad humana de los jurados Rey Ruiz y César Escola. Sin embargo, cuando se refirió a Amparo Grisales, sus palabras fueron más reservadas.

“Ella tiene su forma de trabajar, yo respeto. A mí no me gusta meterme en esas cosas. Yo hago lo mío y me voy” , mencionó Búfalo, dejando entrever que su relación con la icónica jurado no ha sido del todo fluida.

Momentos tensos en el set entre Búfalo y Amparo Grissales

El imitador también narró un episodio en el que Amparo Grisales le cuestionó sobre su presencia en el programa y por qué tenía que hacer un personaje o papel tan "brusco". “Ella me preguntó: 'Ay, pero usted, ¿de dónde es?'” , comentó Búfalo, asegurando que esto lo hizo sentir incómodo.

A pesar de ello, prefirió no confrontarla, manteniendo siempre una actitud respetuosa. “ A mí me enseñaron a respetar a las señoras, yo no puedo ponerme a rebajarme con eso. Yo hago mi trabajo y ya” , afirmó.

Búfalo también dejó claro que su paso por la televisión es una experiencia más en su vida, pero que no es su prioridad. “Yo vivo de mi deporte, tengo mi empresa, y cuando termine aquí, seguiré con mi vida” , aseguró, dando a entender que su participación en Yo me llamo es solo una etapa.

Las declaraciones de Búfalo han generado reacciones divididas en redes sociales. Algunos apoyan su postura de mantener la distancia con Grisales, mientras que otros se preguntan si hubo realmente algún conflicto detrás de cámaras.

Lo cierto es que, según el propio imitador, su enfoque ha sido siempre el de hacer su trabajo sin mayores conflictos.

Revive acá la entrevista completa de Búfalo en El Klub de La Kalle: