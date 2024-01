Cantante Noel Petro a Gustavo Petro: "Lo seguiré queriendo, a pesar de que me negó"

El reconocido músico colombiano, Noel Petro, más conocido como ‘El burro mocho’, reaccionó ante la sorprendente declaración del presidente Gustavo Petro, quien negó su parentesco con el compositor.

En una conversación con Néstor Morales, en el programa Mañanas Blu, Noel Petro expresó su desconcierto tras un tweet del presidente Gustavo Petro, en el cual desmiente tener relación de parentesco con el artista.

El presidente Petro, en su mensaje, menciona a Noel Petro bajo el contexto de un debate sobre la experiencia de Alberto Merlano en Ecopetrol y el supuesto parentesco con la Primera dama, Verónica Alcocer.

“Con todo el respeto que me merece La Silla Vacía, el señor Alberto Merlano no es familiar de Verónica Alcocer, así como Noel Petro no es familiar mío. Hagan oposición, pero traten de hacerla con criterio. Alberto Merlano tiene toda la experiencia en Ecopetrol como para ser un excelente miembro de junta directiva e insistiré en que lo sea”, expresó el presidente en su cuenta de Twitter.

Ante esta negación pública de parentesco, Noel Petro respondió en Blu Radio con una mezcla de ironía y orgullo, confirmando que sí es primo del presidente y manifestando su desconcierto sobre por qué ahora Petro niega el vínculo familiar.

"Mamá, estoy triunfando, el predisdente Petro me negó", expresó entre burlas el artista.

Durante la entrevista, Noel Petro especuló sobre las posibles razones detrás de la actitud del presidente Petro, mencionando desacuerdos pasados como su retirada del mundo de los toros, una actividad que no cuenta con la aprobación del presidente Petro.

Sin embargo, no pudo proporcionar una razón concreta para la negación y sugirió que podría deberse a influencias externas o malentendidos no resueltos.

“A pesar de esta situación, yo no odiaré al presidente por su mensaje. Al contrario, seguiré admirándolo”, afirmó el cantante, que actualmente reside en Bogotá.

¿Por qué le dicen 'El El burro mocho a Noel Petro?

Noel Petro, también conocido como ‘El burro mocho’, compartió el curioso origen de su apodo durante la entrevista. Proveniente de un pueblo donde un burro fue castigado perdiendo sus orejas y cola por dañar sembrados, Noel adoptó el apodo como símbolo de resistencia y singularidad.

“En Cereté había un burro que le faltaban las orejas y el rabo, se comía los sembrados y entonces le cortaron las orejas y el rabo. Pasaba todo el día detrás de las burras. Esos animales no tienen freno. Y yo le decía a los pelaos: ‘Hay burro mocho, que hay burro mocho y me colocaron el apodo”, compartió Noel Petro durante la entrevista.

