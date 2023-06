Carlos Vives reacciona a amorío de Piqué y Clara Chía; usuarios lo tratan de traidor

Hace poco se creó una gran polémica involuntariamente, luego de que el cantante Carlos Vives decidiera apoyar por medio de un 'me gusta', a la pareja del momento: Gerard Piqué y Clara Chía, teniendo en cuenta que el futbolista compartió una relación sentimental con Shakira.

Como es de conocimiento público, el matrimonio de Shakira y Gerard Piqué va a completar un año de haber terminado definitivamente por diversas situaciones, aunque la suposición mayor recae en una supuesta infidelidad en la que el español aprovechaba algunos viajes de la cantante para tener algunos encuentros con su actual pareja, Clara.

Sin embargo, recientemente publicaron su segunda fotografía con la que han demostrado que no les importa en lo absoluto lo que puedan llegar a pensar o imaginar cientos de fanáticos quienes no están de acuerdo con la relación de pareja. Allí la pareja parecía disfrutar de un rato ameno y lleno de romance; sin embargo, un pequeño detalle creó controversia.

Un 'me gusta' de parte de la cuenta oficial de Instagram de @carlosvives, no pasó desapercibido ante los seguidores, quienes aseguraron que todo trataba de una traición hacia Shakira, con quien se suponía que tenía una buena amistad después de su pasado éxito de 'La Bicicleta', que resaltó algunas partes de Colombia e incluso mencionó a Piqué.

Por tal razón, los comentarios no se hicieron esperar: "los hombres apoyándose entre ellos", "los hombres ya no lloran jaja", "No lo puedo creer, traición a la patria", "¿Qué pasó Carlitos, no que muy amigo de la shaki?", fueron algunos de ellos.

Aunque, el artista no ha brindado ninguna declaración frente a su apoyo a la nueva pareja, estos se han encargado de confirmar el estado de su amor vigente y estable contra viento y marea.

