Caro Soto, en apuros por culpa de su esposo y un accidente en casa: "Casi me da un infarto"

La reconocida presentadora Caro Soto, conocida por su participación en 'Día a Día' de Caracol Televisión, compartió con sus seguidores un susto reciente debido a un descuido de su esposo que llevó a un accidente en su lujoso apartamento. Afortunadamente, la situación se resolvió, pero no sin generar cierta tensión.

A través de sus historias en Instagram, Caro Soto mostró a sus seguidores la sorpresa desagradable que encontró en su hogar cuando descubrió que varios lugares estaban inundados.

La presentadora, junto a su esposo Germán González, quien aceptó la responsabilidad del incidente, se vio obligada a realizar labores de limpieza para remediar la situación.

En uno de los videos compartidos, Germán González explicó el percance: “Amor, llegué de la oficina, me entró una llamada, en ese momento me quería meter en agua con hielo y puse a llenar la tina. En el momento de la llamada me desconecté y se me pasó”. Un descuido que resultó en un contratiempo en el hogar de la pareja.

Publicidad

A pesar del inconveniente, Caro y su esposo mostraron resiliencia al abordar la situación de manera práctica. En lugar de desperdiciar el agua acumulada, optaron por recogerla y reutilizarla en tareas cotidianas como regar las plantas o lavar platos.

La rápida y efectiva respuesta ante el hecho reflejó la capacidad de la pareja para manejar imprevistos.

El curioso accidente, aunque inicialmente sorprendente, se resolvió gracias a la colaboración y la acción inmediata de Caro Soto y su esposo.

Publicidad

¿Quién es el esposo de Caro Soto?

Caro Soto y Germán González celebran una década de matrimonio, construyendo una sólida unión a lo largo de los años.

Germán, ingeniero mecánico con experiencia en la manufactura, actualmente desempeña un papel importante en una multinacional especializada en la innovación y transformación de envases de vidrio. Es egresado de la Universidad EAFIT.

La pareja, cimentada en el amor y la complicidad, ha sido bendecida con la llegada de dos hijos: Violetta y Valentino.

Publicidad

Puedes ver:

Publicidad