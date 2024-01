Fotos: el increíble cambio de look de Lina Tejeiro que enamoró a sus seguidores

La talentosa actriz, empresaria y modelo Lina Tejeiro ha generado revuelo en las redes sociales al compartir su sorprendente cambio de look.

La colombiana, conocida por su destacada participación en diversas producciones, incluyendo el evento de lanzamiento de la serie 'Griselda', dejó boquiabiertos a sus seguidores al revelar su nueva apariencia; recibió elogios por su rejuvenecido aspecto.

Tejeiro, quien ha cautivado a audiencias con su talento en la pantalla, asistió al evento de lanzamiento de la serie 'Griselda' luciendo su transformado estilo.

La actriz compartió su renovado aspecto en sus plataformas de redes sociales, explicando que el cambio estaba relacionado con la llegada del nuevo año. En sus propias palabras, es un "año nuevo, look nuevo" y anticipa un año lleno de éxitos.

Las imágenes publicadas por la famosa generaron una lluvia de elogios y comentarios positivos por parte de sus seguidores.

Frases como "se ve hermosa", "con esa cara todo le queda lindo", y "una de las caras más hermosas" inundaron la sección de comentarios en su cuenta de Instagram. Los fanáticos también destacaron la belleza de su nuevo peinado, expresando admiración por su cabello, que ahora luce un poco más claro.

La publicación de Lina Tejeiro no tardó en ganar popularidad, acumulando más de 200 mil 'me gusta' en poco tiempo. Este fenomenal cambio de look ha dejado a sus seguidores ansiosos por descubrir qué más tiene preparado la actriz para el próximo año, ya que ha insinuado la posibilidad de un año lleno de éxitos y nuevas experiencias.

La capacidad de Lina Tejeiro para sorprender y cautivar a su audiencia se mantiene intacta, y su nuevo look ha demostrado ser un acierto entre sus seguidores, quienes esperan con expectación sus futuros proyectos y apariciones en la pantalla.

