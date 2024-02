Cintia Cossio explicó cuál es el secreto de su éxito en Only Fans

En el fascinante mundo del entretenimiento, la reconocida influencer y creadora de contenido, Cintia Cossio, reveló aspectos inéditos de su vida en el programa "Tardes Famosas" de La Kalle. Con más de 7 millones de seguidores en Instagram, Cintia compartió abiertamente sobre su incursión en OnlyFans , una plataforma de contenido exclusivo para adultos que ha generado considerable interés y controversia.

Durante la entrevista, el conductor del programa, Jhon Carrero, destacó el éxito financiero de Cintia en OnlyFans, afirmando que es una de las mujeres que más ingresos percibe en esta plataforma. Con su característico sentido del humor, Cintia respondió con seguridad y jocosidad: "Es que yo tengo mucha gracia para la putería virtual".

Cossio también abordó la dinámica de su matrimonio en relación con su participación en OnlyFans: "Yo mi matrimonio lo respeté en cuerpo, alma y mente. Uno se tiene que dar su lugar y eso sí aprendí. Uno no puede tolerar ciertas faltas de respeto". Explicó que consultó con su pareja antes de ingresar al negocio y establecieron límites claros: "Desde que no haya contacto físico con nadie, no hay problema". Cintia compartió que nunca cruzó esa línea y que su esposo tiene la seguridad de que nadie ha traspasado esos límites. Enfatizó que su participación fue siempre respetuosa y consensuada.

Los rumores de lavado de activos

En cuanto a los rumores sobre problemas financieros y la DIAN, Cintia se mostró firme al afirmar que todas las actividades relacionadas con su empresa de contenido digital, junto a su hermano Yeferson Cossio , han sido completamente legales. Desmintió categóricamente cualquier involucramiento en actividades ilícitas: "Nada de lavado de dinero, ni nexos con narcotráfico ni nada de esas cosas". Expresó que han sabido manejar su dinero de manera inteligente y ética, destacando la transparencia en sus logros y adquisiciones.

Cintia reflexionó sobre la importancia de no exhibir excesivamente la riqueza y cómo eso puede afectar negativamente a las personas. "La plata daña corazones", dijo, y enfatizó que han logrado sus éxitos de manera legal y honesta, sin caer en la tentación de presumir lujos innecesarios. La influencer resaltó su enfoque en la inversión sabia y la utilización consciente del dinero, alejándose del estigma de la ostentación.

Con una actitud centrada en el trabajo constante, la inversión sabia y la celebración moderada, Cintia Cossio deja claro que su enfoque en el manejo del dinero va más allá de las apariencias, construyendo un camino sólido en el competitivo mundo del entretenimiento digital.

