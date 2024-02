Ciro Quiñonez revela que tuvo diferencias con Pipe Peláez

En una entrevista exclusiva en Kallejiando, Ciro Quiñonez , reconocido cantante de música popular, abrió su corazón y compartió detalles sobre su carrera y relaciones en la industria musical. Quiñonez, quien dedicó gran parte de su vida a componer en el género vallenato, sorprendió a sus seguidores al revelar que en algún momento de su carrera tuvo tensiones con el cantautor Pipe Peláez.

Conocido por escribir y hacer parte de la producción de la canción 'Regalada sales cara', la cual marcó su transición hacia la música popular, Ciro Quiñonez es una figura respetada en el mundo de la música colombiana. Sin embargo, durante la entrevista, cuando se le preguntó sobre artistas con los que ha tenido problemas o simplemente no se ha llevado muy bien, el artista decidió responder y confesó que con todos se lleva bien, pero que con el cantautor vallenato sí tuvo un inconveniente.

"Con el único que no me la llevo por algo que me hizo hace algunos años es Felipe Peláez, como que menospreció. En el 2010, estaba con él y como que menospreció", reveló Ciro Quiñonez, sin dar detalles específicos sobre el incidente.

Las especulaciones sobre la naturaleza del desacuerdo se han desatado, especialmente considerando la cercanía entre ambos artistas en el ámbito vallenato y de composiciones musicales. Aunque se presume que podría estar relacionado con alguna composición en particular, el cantante no ofreció más información al respecto.

La revelación de Quiñonez ha generado revuelo entre sus seguidores y en la industria musical colombiana, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre esta situación entre dos figuras destacadas del género vallenato. A pesar de este incidente, Ciro Quiñonez continúa enfocado en su carrera y en brindar lo mejor de su música a sus seguidores.

