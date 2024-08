Comediante metió la pata al hacer chiste sobre Omar Geles; lo abuchearon

Los Perros Criollos son un grupo de amigos que a través de la comediahan logrado crear buena fama en sus carreras, comandados por el comediante, trovador y rapero Lokillo, estos tres amigos han recorrido Colombia llevando risas a miles de personas.

Sin embargo, no todo es color de rosa, puesto que uno de sus chistes no fue bien recibido en una de sus presentaciones. Es conocido que su humor a veces es negro y suele ofender a algunas personas, pero lo que hizo uno de sus integrantes no fue para nada divertido en el lugar donde hizo el comentario.

Todo comenzó cuando JP hizo una crítica sobre su experiencia en Houston, Texas, describiendo la ciudad como aburrida y carente de vida. En medio de su rutina, lanzó la frase que encendió los ánimos: “Houston estaba más muerto que Ómar Geles”. Este comentario provocó de inmediato la desaprobación del público, quienes comenzaron a abuchear al comediante en pleno auditorio. La incomodidad en la audiencia fue evidente, y los chiflidos no se hicieron esperar.

Ante la tensa situación, su compañero de escenario, Lokillo, intentó calmar los ánimos. Con su característico humor, le pidió a JP que abandonara el escenario, lo que generó algunas risas nerviosas en el público. Sin embargo, la situación ya estaba fuera de control. Para empeorar las cosas, Lokillo continuó con un chiste relacionado con Ómar Geles, lo que causo emociones encontradas en los asistentes, por lo que el incidente se viralizó rápidamente.

Los comentarios de JP no solo provocaron una reacción negativa en el auditorio, sino que también generaron miles de críticas en las redes sociales. Fans del artista vallenato expresaron su descontento con la falta de respeto hacia Geles, un ícono de la música vallenata que falleció recientemente. En plataformas como Instagram, usuarios condenaron las palabras del comediante, calificándolas de insensibles y fuera de lugar. “Debe haber un límite en la comedia”, escribió uno de los seguidores, mientras que otro agregó: “Este señor, con todo respeto, ¿es un comediante?”.

