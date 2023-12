Daniel Arenas tuvo un encontronazo con compañera de set por amor

Un enfrentamiento inesperado estalló en el set de 'Hoy Día', el programa de Telemundo, cuando el colombiano Daniel Arenas , reconocido presentador y actor, expresó su visión del amor, desencadenando un debate en vivo que dejó a todos sorprendidos.

Invitando a una terapeuta de parejas para abordar el delicado tema de los límites en el amor, las opiniones divergentes emergieron cuando Arenas compartió su perspectiva sobre el sacrificio y la entrega en una relación. "El amor es sacrificio, es ceder, dejar de ser uno mismo por el otro", afirmó el santanderano, desatando el choque con Andrea Meza, ex Miss Universo.

Las declaraciones de Arenas, quien hace poco reapareció en público junto a su novia, Daniella Álvarez, después de un lapso sin estar juntos, no resonaron con la visión de Meza, quien expresó su desacuerdo en el aire. "Es peligroso lo que estás diciendo. El amor no lo puede todo", rebatió Meza, añadiendo que no está de acuerdo con desdibujarse por otra persona.

La discrepancia se intensificó cuando Meza insistió en que Arenas había mencionado la idea de "dejar de ser uno mismo". A pesar de los intentos del colombiano por aclarar su posición, la exreina no cedió: "Estás cambiando lo que estabas diciendo antes, porque yo jamás voy a dejar de ser quién soy para entregarme a otra persona".

Publicidad

El ambiente se volvió tenso, pero otros invitados intervinieron para calmar la situación antes de que la conversación se volviera más acalorada. Arenas se mantuvo firme en su punto de vista, alegando que se refería a dejar los problemas y errores personales en una relación, no a perder la identidad.

El choque de opiniones entre Arenas y Meza, dos personalidades destacadas en el mundo del entretenimiento, ha dejado a la audiencia en expectativa sobre posibles repercusiones o futuras discusiones en torno a este tema que toca fibras sensibles en la vida amorosa de muchos.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar: ¿Cuánto cobra Jessi Uribe por un show?