Delicada confesión de reconocida actriz: "Aburrida de la vida, me quiero morir"

La reconocida actriz barranquillera Ana Milena Vergara de la Espriella, más conocida artísticamente como Mile Vergara, es una de las mujeres más talentosas de la televisión colombiana y quien supo ganarse el corazón de miles de personas por sus destacados papeles en varias producciones.

Y aunque hace algún tiempo la mujer no aparece en producciones, recientemente llamó la atención de la opinión pública tras una entrevista en la que reveló que atraviesa por un delicado estado de salud que afecta su salud mental.

Se trata de una comunicación con el medio Lo sé todo en la que Ana Milena abrió su corazón y contó detalles de su recuperación tras haber sufrido un derrame cerebral a mediados de 2022.

Y aunque ya lleva varios meses de recuperación, la actriz aún sufre las secuelas de salud que le dejó el derrame y que han afectado también su parte emocional.

En medio de la entrevista la artista no pudo contener el llanto mientras recordaba cómo sufrió el derrame cuando su salud supuestamente estaba optima y sin que su cuerpo diera alguna señal de alerta.

“Esto fue un derrame que me dio, que no entiendo ni por qué, la verdad. Yo estaba feliz y me acosté a hacer una siesta, cuando ya me levanto, la parte izquierda está totalmente paralizada”, narró.

Contó que en medio de su recuperación comenzó a padecer de depresión y ataques de pánico que la han llevado atener pensamientos negativos sobre su existencia.

“Me he sentido demasiado desanimada porque se me ha disparado una depresión, una ansiedad y unos ataques de pánico. Me dan unas crisis horribles, unas crisis donde me quiero morir, matarme”, confesó la actriz.

De igual forma Mile Vergara detalló que en medio de sus crisis ha pensado hasta en el suicidio. “La depresión es tan verraca que tú piensas hasta en el suicidio. Esta enfermedad me ha dejado de todo. La manito esta, ya esta manita no sirve”.

Agregó que: “Estoy muy adolorida, mi alma me duele, la depresión me tiene fregadísima. La depresión, yo no sabía qué era esto. Yo creo que me voy a meter en un ancianato de una vez, estoy como aburrida un poquito de la vida”.

Sin embargo la actriz continúa dando la batalla para recuperarse por completo y poder volver a tener la movilidad y control de su cuerpo para seguir trabajando y compartiendo con las personas que la quieren.