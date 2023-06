Diego Guauque está en Cuidados Intensivos tras decisiva cirugía: "Mi cara dice todo"

Diego Guauque nuevamente sorprendió a sus seguidores, esta vez desde una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para dar a conocer en qué va su tratamiento contra el cáncer; el periodista ya había anticipado que el procedimiento era bastante riesgoso.

"Va a ser una cirugía larga, seguramente la próxima vez que me vean estaré en un semblante diferente porque de aquí saldré muy probablemente a cuidados intensivos", contó a través de su cuenta de Instagram horas antes de entrar al quirófano.

Por fortuna, durante la cirugía de este 29 de mayo, el sarcoma que le fue descubierto meses atrás a nivel abdominal, pudo ser extirpado sin ninguna complicación, por lo que definió el procedimiento como el "más importante de su vida".

Guauque estuvo acompañado de su esposa, la también periodista, Alejandra Rodríguez, quien antecedió las buenas nuevas y catálogo el procedimiento como un milagro; también aprovechó para agradecer a todas las personas que han estado atentas a la recuperación de su esposo.

A las horas, Diego reapareció para confirmar el éxito de la cirugía: "Estamos muy contentos. ¿Saben que me ponen más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, hija. Me duele la barriga horriblemente, pero no estoy tan jodido como la primera vez".

Además, explicó que aunque el sarcoma ya había disminuido en tamaño tras someterse a varias sesiones de quimioterapia, la cirugía pudo "derrotarlo". Así mismo, reveló que, afortunadamente, no logró hacer metástasis y afectar otros de sus órganos.

Vale la pena mencionar que Diego Guauque recibió el inesperado diagnóstico luego de presentar fuertes dolores abdominales a inicios de este 2023; fue en ese entonces cuando le descubrieron una pequeña masa que preocupó al médico.

Desde entonces, se apartó de sus labores como periodista del importante programa de investigación e inició el tratamiento que al día de hoy ha arrojado buenos resultados.

Se espera que el paso a seguir sea la anhelada confirmación de victoria, que, en estos casos, llegaría tras la recuperación total de la extirpación del sarcoma y el sometimiento a diferentes exámenes médicos. Guauque fue felicitado por colegas, familiares, amigos y seguidores en sus redes sociales.

