Epa Colombia: así fue su Baby Shower con invitados sorpresa y piñata de dinero

Daneidy Barrera mejor conocida comoEpa Colombia y su pareja Karol Samantha, publicaron a través de su redes socialesun video en donde compartieron con sus seguidores los momentos de la celebración del baby shower de su hija Dafne Samara.

Dentro de los invitados se destacaron algunas personalidades como Yina calderón,Jhonny Rivera,y Manuela Gómez, quien también se encuentra en estado de embarazo,. Ellos fueron algunos de las personalidades que la acompañaron en la celebración. La fiesta estuvo decorada en tonos pastel y con algunos adornos de mariposas.

"Nos sentimos agradecidas con Dios por esta bendición tan grande. No hay nada más lindo que traer hijos al mundo deseados", comentó Epa Colombia, quien aseguró que al baby shower asistieron también su grupo familiar que es bastante grande y su equipo de trabajo.

Durante el festejo, el cual se realizó en la ciudad de Bogotá, se realizaron diferentes juegos para divertir a sus invitados y como ya es costumbre la empresaria de keratinas sorprendió a los asistentes con una piñata llena de dinero.

Publicidad

Por otro lado, la fiesta no solo contó con la presencia de Jhonny Rivera como invitado, sino también como artista, pues les brindó un gran show musical para el disfrute de todos los asistentes que cantaron con gran emoción los éxitos del artista.

Según la empresaria sostuvo una conversación con Rivera, en donde él le expresó que hace 30 años no hubiera sabido cómo reaccionar ante una relación entre dos mujeres como la de ellas, pero que las felicitaba. "Las felicito, pienso que es algo maravilloso. Donde hay amor, todo se vale", expresó el artista.

Publicidad

Ante esta situación, Daneidy Barrera aprovechó para enviar un mensaje recalcando el amor y el respeto por las personas de la comunidad LGTBI Q +. "Cuando uno ama, no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Solamente Dios puede juzgarnos", agregó Barrera.

Aunque en las redes sociales han resultado bastante criticadas por su relación, hay quienes también las apoyan y más luego de conocerse los detalles del procedimiento al que se sometieron para poder quedar embarazadas.

"Todo muy bello. Dios siga bendiciendo tu negocio, tu familia, tu hogar y a esa bebé hermosa que pronto estará alegrando sus vidas", "Dios te dé la sabiduría para hacerla una niña llena de valores y principios", “Hermosas se merecen todo lo bueno de la vida Dios las bendiga y bendiga ese hermoso hogar ", son algunos de los comentarios.

Puedes ver: Captan pancita de Luisa Fernanda W y aseguran que hay embarazo