Esposa de Luis Alfonso envía contundente mensaje a Karen Lizarazo; hay chats

La cantante y compositora Karen Lizarazo abrió su corazón en una entrevista exclusiva para Kallenateando, donde, además de hablar de su carrera, abordó la polémica surgida por su participación en un video musical junto al reconocido cantante Luis Alfonso.

En la grabación, ambos aparecen muy cercanos y con gestos de afecto , lo que causó una fuerte reacción de los seguidores del artista, quienes criticaron la situación, ya que Luis Alfonso está casado con Luisa Fernanda Pulgarín, con quien tiene hijos.

Karen Lizarazo e xplicó que, a pesar de los comentarios negativos que inundaron sus redes sociales , la esposa de Luis Alfonso estuvo presente en todo momento durante la grabación del video y no mostró incomodidad. Según ella, todo lo que se vio fue parte de la actuación, un proceso totalmente artístico.

La cantante expresó que la esposa de Luis Alfon so siempre estuvo pendiente de todo lo que ocurría y no hubo ningún problema, sin embargo no dejó de sentirse afectada por la controversia que generó el video.

En un tono sincero, Karen compartió que, en medio de la polémica, llegó a preguntarse: "¿Será que yo me pasé o se pasó Luchito?", refiriéndose a Luis Alfonso.

A pesar de la intensidad de los comentarios, la cantante relató cómo pensó en borrar el video debido a las reacciones virales que desencadenó en las redes sociales. "El video duró solo unos segundos, pero causó un verdadero escándalo", confesó entre risas.

A lo largo de la conversación, Karen también reveló que, después de la polémica, se sintió impulsada a escribirle a Luisa Fernanda Pulgarín para conocer cómo se sentía ella ante toda la situación.

La respuesta de la esposa de Luis Alfonso fue cordial y tranquila. "Me dijo: 'Vamos con el nombre de Dios, que vamos a hacer un éxito nacional'. Fue muy reconfortante", relató Karen, quien incluso mostró la captura de pantalla de la conversación.

Conversación de Karen Lizarazo y Luisa Pulgarín Foto: La Kalle

En cuanto a su relación con la esposa de Luis Alfonso, Karen detalló que la situación no fue tan dramática como algunos pensaron. Además, destacó el apoyo que recibió de Luisa, quien fue fundamental para que la colaboración musical con Luis Alfonso fuera posible.

"Luisa fue el puente para que esta canción se hiciera realidad. Ella ha sido un gran apoyo, y por eso le agradezco mucho ", dijo Karen, agradeciendo también el respaldo del propio Luis Alfonso.

El video, que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral, fue una producción que ambos artistas vieron como un proyecto sin segundas intenciones. No obstante, la "malicia" que los seguidores encontraron en el material hizo que Karen comenzara a dudar si había cometido un error.

"La gente hace que uno empiece a ver lo malo", e xpresó, aunque con el paso del tiempo se dio cuenta de que solo fue un malentendido generado por la mirada pública.

Con una visión más clara , Karen Lizarazo concluyó la entrevista reiterando su respeto hacia Luisa y su agradecimiento por el apoyo incondicional, tanto de ella como de Luis Alfonso.

“Esto ha sido un gran aprendizaje para todos. Al final, lo importante es el amor y el respeto que hay entre todos los involucrados", finalizó.