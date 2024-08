Exesposa de Lowe León asegura que la tiene retenida en España: "No podemos salir"

Liceth Córdoba, exesposa del cantante Lowe León, se encuentra en medio de una difícil disputa legal con el artista por la custodia de su hijo en España. Córdoba, quien se trasladó a Barcelona en agosto de 2024 para continuar sus estudios en la Universidad de Barcelona, ha revelado a través de sus redes sociales que enfrenta obstáculos para regresar a Colombia y retomar su carrera profesional.

En un emotivo comunicado publicado en Instagram, Córdoba explicó que Lowe León le ha impedido llevar a su hijo de vuelta a Colombia, lo que la obligaría a permanecer en España contra su voluntad.

“Me dejó claro que no me quiere dejar sacar a mi niño de España sin litigio. Es decir, me quiere quitar a mi niño para retenerme aquí en España y yo pierda mi trabajo en el que tengo oportunidad de volver hasta octubre de este año”, expresó Liceth.

Córdoba también admitió su parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo, reconociendo que no estableció límites claros en su relación. “No todo es tu culpa, me responsabilizo por no establecer mis límites y sé que hay mujeres que, seguramente, viven esto mismo día a día. Pero, antes de darnos cuenta, ya estamos en una burbuja que nos asfixia poco a poco y sentimos que no podemos salir”, añadió.

Esta no es la primera vez que la pareja se encuentra en el centro de una controversia. En febrero de 2024, se conoció que Córdoba había interpuesto una demanda contra León por 'violencia intrafamiliar agravada', lo que llevó a su separación.

Sin embargo, dos meses después, la pareja intentó una reconciliación, motivada por el deseo de mantener un hogar estable para su hijo. A pesar de sus esfuerzos, la situación volvió a deteriorarse, llevando a Córdoba a hacer públicas sus preocupaciones una vez más.

Liceth Córdoba concluyó su mensaje instando a León a reflexionar y manejar la situación de manera pacífica por el bienestar de su hijo. “Lowe, deseo que ambos sanemos las heridas pase lo que pase, siempre serás el padre de mi hijo, y por eso te pido que manejemos esto de la mejor manera”, escribió.

