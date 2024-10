Experta en ángeles revela estado de La Gorda Fabiola en "el más allá", ¿se dejó ir?

La reconocida humorista Fabiola Posada, más conocida como ‘La Gorda Fabiola’, falleció el pasado 19 de septiembre de 2024. En medio de la conmoción que generó la noticia, la angeóloga Adriana Sierra ofreció una lectura especial en la que habló sobre lo que los ángeles tienen que decir respecto a su partida.

Esta lectura fue realizada en el programa El Klub de La Kalle con profundo respeto hacia la memoria de la humorista y su legado, resaltando la creencia y el amor que Fabiola siempre expresó por los ángeles.

La Gorda Fabiola y su cercanía con los ángeles

En varias ocasiones, ‘La Gorda Fabiola’ había compartido públicamente su fe en los ángeles, sobre todo después de una experiencia cercana a la muerte en 2018.

Durante ese año, la humorista sufrió un desmayo durante una grabación de Sábados Felices que la llevó a estar intubada durante 27 días debido a un cuadro severo de desnutrición y anemia que comprometió gravemente sus órganos.

Tras esa difícil experiencia, Fabiola contó que había visto ángeles durante su estadía en la clínica, asegurando que fueron ellos quienes la sacaron de la situación crítica en la que se encontraba.

En sus propias palabras, relató: "De pronto yo me hallé en un sitio lúgubre, hay mucho sufrimiento, tuve la oportunidad de estar frente a almas en pena que me pedían ayuda (…) yo miré hacia arriba y dije: padre, ¿tan mal me he portado que es acá donde merezco estar?".

Según ella, fue en ese momento cuando el equipo médico estaba listo para desconectarla de los aparatos que la mantenían con vida, pero algo cambió y, finalmente, pudo recuperarse.

La Gorda Fabiola se entregó a sus ángeles

Adriana Sierra, especialista en la conexión con los ángeles, explicó durante su lectura que, en esta ocasión, Fabiola ya estaba preparada para partir.

Según Sierra, “ella ya estaba lista para marchar” y “se entregó porque era su momento”. Enfatizó que en estos momentos la humorista está rodeada por sus ángeles y guías espirituales.

Sierra resaltó que Fabiola no temió a la muerte, pues ya tenía una conexión profunda con sus ángeles y confiaba plenamente en ellos.

¿De qué murió La Gorda Fabiola?

La noticia del fallecimiento de ‘La Gorda Fabiola’ generó diversas especulaciones en torno a su causa. Inicialmente, se pensó que su muerte podría estar relacionada con complicaciones cardíacas o diabetes, condiciones que ella había mencionado en el pasado.

Sin embargo, su familia se encargó de aclarar que su fallecimiento fue causado por una bacteria, descartando las hipótesis iniciales.

