Joven fue criticado y señalado por usar falda en TransMilenio: "Un pecador"

Una vez más quedó en evidencia un acto de intolerancia hacia una persona de la comunidad LGTBIQ+ en el sistema de transporte público, TransMilenio , en Bogotá.

A través de un video, la cuenta de X @ColombiaOscura_ replicó el momento en el que una mujer, quien dice ser muy creyente de Dios, critica y señala a un joven que se había subido a TransMilenio usando una falda.

El video comienza con el joven sentado escuchando música y la mujer afirmando que a “Dios nadie lo engaña” y que ser lesbiana o gay es "un pecado", lo que llama la atención del joven, quien incómodo decide responderle.

"Soy un hombre, tan hombre como cualquiera de los que está acá. Segundo, todos los hombres tenemos uñas, todos los hombres podemos usar faldas (…) Estamos en octubre también (…) Yo vivo feliz y no ando pendiente de la vida de los demás", indicó el joven, quien no ha sido identificado.

No contenta con la crítica y segura de que, por alguna razón, estaba en un nivel superior al joven, la mujer siguió criticando no solo su vestimenta, sino su orientación, repitiéndole que ella debía decirle la verdad y él arrepentirse de que cómo es.

"El Señor no te mandó así y te cambió las chupas después de viejo (…) Estamos diciendo la verdad y Dios no juzga cuando tenemos derecho a decir la verdad a un pecador como usted que no conoce que está pisoteando la ley Dios. No se defienda, satanás", terminó diciendo la mujer, quien empezó a ser callada y criticada pro los otros usuarios.

#OPINE. Un joven compartió en sus redes sociales el "incómodo momento" por el que pasó en un bus de @TransMilenio luego de que otra usuaria lo increpó por llevar puesta una falda y usar maquillaje.





Finalmente, el joven se defendió de las palabras de la mujer, mientras recibía el apoyo de algunas personas en el articulado, lo que ha generado aplausos por parte de los internautas, pues el joven no estuvo solo en ese incómodo momento.

Puedo aceptar la verdad, pero igualmente me voy a seguir vistiendo con falda, maquillaje y poniéndome uñas, mi señora. Puedo ir a una iglesia, puedo confesarme y Dios me va a perdonar Joven en TransMilenio

