Fallece creadora de contenido Leidy La Hermosura; dura enfermedad la venció

Leidy ‘La Hermosura’, reconocida creadora de contenido de 23 años originaria de Apartadó, Antioquia, falleció el miércoles 22 de enero tras años de lucha contra una enfermedad terminal que le fue diagnosticada en su adolescencia.

Su fallecimiento deja un vacío entre sus seguidores , quienes la admiraban por su valentía y actitud positiva ante las adversidades.

La joven saltó a la fama en redes sociales con un video que se volvió viral por su humor espontáneo. En él, saludaba a quienes no creían en su progreso y, al intentar detener la grabación por falta de memoria en su celular, generó risas y empatía entre quienes la vieron.

Desde entonces, su contenido lleno de alegría y mensajes de superación la posicionaron como un ejemplo de resiliencia.

¿Cómo se hizo reconocida Leidy La Hermosura?

En 2023, Leidy adquirió mayor notoriedad al compartir material relacionado con los Juegos Departamentales de Antioquia, donde mostraba a deportistas y entrenadores en una faceta cotidiana y cercana.

Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse, preocupando a sus seguidores cuando fue hospitalizada hace pocos días.

La situación se agravó cuando su hermana publicó imágenes de Leidy en una camilla, denunciando las condiciones inadecuadas en que era atendida. En uno de los videos más recientes, la hermana expresó entre lágrimas: “Miren las condiciones en las que me tienen a mi hermana. Esto no es justo”.

Leidy fue diagnosticada con cáncer a los 13 años, un diagnóstico que marcó su vida. En octubre del año pasado, decidió hablar abiertamente sobre su enfermedad en redes sociales, donde explicó: “Soy paciente oncológica desde los 13 años. Me desahuciaron, no me dieron esperanzas, pero gracias a Dios y a personas maravillosas que encontré en mi camino, salí adelante”.

A pesar de los pronósticos médicos, Leidy logró sobrellevar la enfermedad durante varios años, transmitiendo fuerza y optimismo a través de sus redes sociales . Sin embargo, su batalla llegó a su fin, dejando un legado de inspiración para quienes la seguían y admiraban.

