Fredy Guarín rompe el silencio sobre su alcoholismo: "Cuando salí de Millonarios toqué fondo"

El exfutbolista colombianoFredy Guarín es conocido por su estupendo paso en la Selección Colombia, donde jugó al lado de figuras como James Roríguez y Radamel Falcao García. El volante jugó en equipos como Porto, Inter de Milán y Boca Juniors entre otros.

Guarín decidió irse a China, pero luego de pasar desapercibido, tuvo la oportunidad de volver a Colombia y nada más y nada menos que al equipo del que es hincha, Millonarios. Pero lastimosamente su paso por el equipo embajador fue para el olvido y terminó saliendo con polémicas.

Guarín rompe el silencio sobre su alcoholismo

Su evidente mal estado físico terminó dejándolo sin oportunidades, pero lo que más llamó la atención de los amantes del fútbol, era su disciplina, pues crecían los rumores de que el jugador tenía problemas con el alcohol y apenas pasados días de un partido terminó siendo noticia, al protagonizar un video borracho en el que peleaba con familiares.

Luego de estos sucesos y alejado de sus hijos, Guarín volvió a aparecer y en esta ocasión concedió una entrevista con la revista Semana, donde rompió el silencio y contó sobre su problema con el alcoholismo: "Yo fui alcohólico social durante varios años; estando activo en el fútbol, vivía en un consumo. Ahí empezó mi proceder y a descargarme, por decirlo así, en tomar malas decisiones".

Así mismo contó detalles de su salida del equipo embajador: "Cuando salgo de Millonarios fue el punto más profundo que toqué, porque durante estos últimos tres años caí en el fondo de mi adicción. Ya no daba, había perdido mi dignidad, mi círculo social cercano, la confianza de seres queridos y de lo más importante y valioso que yo tengo, que son mis tres hijos".

Finalmente, el exjugador admitió que no fue la forma en la que tenía que despedirse de un deporte al que le entregó todo y fue claro al aceptar que no se preocupó por el futuro y ahora no tiene ninguna preparación para dedicarse a otra cosa.

