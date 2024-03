Graban a Manuela Gómez con extraña bebida que llama la atención sobre su embarazo

Manuela Gómezes recordada por ser una de las 'protagonistas de novela' en el recordado reality de 2012, donde fue una de las participantes más polémicas por sus peleas con algunos de sus compañeros; allí también estaba Yina Calderónquien también participó en el programa.

Hoy en día Gómez vive tal vez una de las mejores etapas de su vida, pues hace unos meses dio la noticia sobre la espera de su primer hijo, junto a su actual pareja el creador de contenido y comediante Juan Pablo Restrepo, mejor conocido como 'JP Gringo'.

Cuando transcurría el mes de febrero, Manuela compartió con sus seguidores y amigos la revelación del sexo de su futuro bebé, en donde para su sorpresa se enteró de que será una niña, la cual se va a llamar Samantha.

Pero lo que llamó la atención en estos días fue el hecho de que Manuela González fue vista en un video que circula en redes sociales de fiesta y tomando lo que para algunos internautas era licor, dejando sorprendidos a sus seguidores.

El festejo en donde se puede ver a Manuela celebrando, es en el baby shower de Epa Colombia, quien también está próxima a que nazca su bebé. Lo curioso de esta situación es que algunos internautas notaron que la influencer tenía en sus manos algún tipo de bebida alcohólica.

Fue así como empezaron las especulaciones y muchos de sus seguidores también salieron en su defensa, diciendo que solo se trataba de un refresco y hasta pidieron respetar la intimidad de Manuela, pues para ellos era una manera de exagerar la situación.

“O sea que la pobre mujer no puede bailar con un vaso de gaseosa porque ya según ellos es licor”, “Yo puedo deducir en mi gran conocimiento borrachistico que es un jugo o gaseosa no inventes”, “Primero que todo es un refresco y segundo entonces una mujer no puede disfrutar una fiesta? Y claro que está esperando a una princesa y se llama Samantha”. Son algunos de los comentarios.

Por su parte la influencer no se ha pronunciado hasta este momento. Lo que sí hizo fue publicar en su historia de Instagram que había estado muy cansada luego de la fiesta e incluso dijo que la atención recibida por parte de Epa Colombia fue muy buena y que se llevaba un concepto muy diferente de ella. “Me tapó la boca”, dijo Manuela en sus redes sociales.

