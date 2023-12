Iván Lalinde sufrió fuerte afección respiratoria y preocupó a más de uno

Iván Lalinde preocupó a sus seguidores luego de que publicara en una historia de Instagram el pasado 18 de diciembre un video en el que se ve tomando unas terapias para poder respirar mejor, pues se encontraba delicado por una afección respiratoria.

Lalinde es uno de los presentadores más reconocidos del país, pues ha participado en varias producciones y actualmente trabaja, en 'Día a Día', del Canal Caracol, uno de los programas de entretenimiento más vistos por todos los colombianos.

En las historias publicadas en su cuenta de Instagram se refirió a su estado de salud, y le contó a sus seguidores que llevaba varios días con una fuerte gripa, y que para mejorarse tomó la decisión de hacerse unas terapias respiratorias.

“Me estoy cuidando de esta peste, tengo el pecho supercongestionado, me estoy haciendo unas terapias respiratorias. Claudia viene y me hace unos masajes en pecho y en la espalda. Me pone un medicamento en la mascarilla para las nebulizaciones, me hace lavados nasales”, afirmó.

Además, agregó que las terapias tenían que ser seguidas y que llevaba cuatro días realizándoselas, pero que tuvo que parar durante el fin de semana.

En el video se puede apreciar a una mujer que le estaba haciendo la terapia dándole unos cuantos golpes en su espalda que, según ella, eran para despegar las flemas que estaban pegadas a sus pulmones.

En ese momento también se le escucha decir que el pulmón derecho es el que tenía más congestionado y que por eso estaban tratando ese lado. Afortunadamente, el presentador no sufrió mayores consecuencias en su salud.

El parte para sus seguidores es de total tranquilidad, Iván Lalinde solo presentó un fuerte cuadro gripal y ya se le puede ver totalmente bien, presentando como de costumbre en el programa 'Día a Día'.

Este procedimiento al cual se sometió el reconocido presentador es conocido como nebulizaciones, el cual consiste básicamente en convertir los medicamentos líquidos en vapor, para que el paciente pueda inhalarlos a través de una mascarilla.

