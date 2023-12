Jessica Cediel revela cuánto tiempo lleva sin hacer el 'delicioso' y deja a boquiabiertos a sus fans

La reconocida modelo y presentadora bogotana, Jessica Cediel, nuevamente fue tendencia en redes sociales tras revelar cuánto tiempo lleva sin tener relaciones íntimas.

La revelación se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas que la presentadora realizó en su cuenta de Instagram. Un usuario le preguntó directamente cuánto tiempo llevaba sin tener relaciones sexuales, a lo que Cediel respondió sin tapujos:

“No lo hago hace mucho y no me hace falta, ¿por qué? Porque, cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo. Así que no he tenido ganas de estar con nadie o estar ni siquiera conmigo”, dijo.

Vale la pena mencionar que los famosos, como Jessica Cediel, a menudo se encuentran bajo el escrutinio público, y algunos detalles de su vida personal pueden generar gran interés entre sus seguidores; sin embargo, la modelo, en su reciente declaración, ha resaltado la importancia de mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos de la atención mediática.

Cediel ha expresado que, a pesar de haber compartido previamente consejos sobre el amor propio y la importancia de estar consigo mismo, en este momento no siente la necesidad de hacerlo público ni de discutirlo con sus seguidores. Esto es una muestra de su evolución personal y su derecho a mantener ciertos temas privados.

La respuesta de la modelo sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban que fuera tan honesta al respecto. Algunos le felicitaron por su sinceridad, mientras que otros la criticaron por su respuesta.

Cediel explicó que su decisión de no tener relaciones íntimas se debe a varios factores, entre los que se encuentran su reciente conversión a la religión evangélica y su enfoque en su carrera profesional.

