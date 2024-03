Jim Velásquez fue agredido por una supuesta seguidora: “Me arañó los brazos”

Alina Lozano y Jim Velásquez se han vuelto tendencia después de comenzar una relación que parecía ser mentira, debido a la diferencia de edad entre ambos, pero para sorpresa de todo, la reconocida actriz colombiana y el joven creador de contenido contrajeron matrimonio hace unos meses y ahora son esposos.

Tras su luna de miel, la polémica pareja fue mostrando en sus redes el avance de sus proyectos como esposos, desde sus viajes hasta la remodelación de un apartamento, lo cual fue una sorpesa de Jim para Alina, mostrando el amor y la felicidad que tiene la pareja. Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando dijeron que no descartarían tener un hijo y acudir a los procedimientos que se los permitieran debido a la edad de la actriz.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, incluso de los medios, tiene que ver con un video publicado por la actriz en el que reprocha la actitud y proceder de uno de los guardas del edificio donde vive, quien al parecer no dejó entrar a Jim al conjunto, lo que desató la furia de Alina, quien le dijo unas cuantas cosas al celador.

Pues bien, unos días después esto volvió a ser noticia, pero esta vez por una denuncia hecha por el joven actor y creador de contenido, quien deicidio grabar un video luego de ser increpado y atacado aparentemente por una mujer, quien le habría reprochado lo que pasó con el celador y con ira decidió agredirlo.

“Empezó a decirme un montón de vulgaridades, diciéndome que por mi culpa y la de Alina habían echado al celador del conjunto, que éramos unos escandalosos, que no deberíamos estar en redes sociales, que no éramos un ejemplo para la sociedad y terminó agrediéndome. Se me lanzó encima, me arañó la nariz, me pegó acá, me arañó los brazos y mis amigos fueron los que me la quitaron de encima”, dijo Jim Velásquez.

