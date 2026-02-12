Jose Miel tuvo que vender los vestidos que usó en realities ante crisis económica

Pasar de ser una de las figuras más aplaudidas de la televisión nacional a enfrentar dificultades económicas que obligan a vender pertenencias personales parece el argumento de un drama televisivo.

Sin embargo, esa ha sido la realidad reciente del artista colombiano José Miel, reconocido por su participación en producciones de Caracol Televisión como Yo me llamo, La Descarga y La Voz Colombia.

En una entrevista concedida al programa La Kalle, el cantante habló abiertamente sobre el complejo momento que atraviesa, marcado por lo que él mismo describe como una “funada” pública tras emitir opiniones sobre la llamada “población diversa”.



Aunque afirmó abiertamente su orientación homosexual, señaló que no comparte ciertas expresiones y dinámicas que, a su juicio, representan a parte del colectivo, como algunas manifestaciones públicas de afecto o comportamientos visibles en marchas realizadas en Bogotá.

Sus declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales y, según relató, trascendieron el plano digital para impactar directamente su vida profesional y económica.

“Tuve que vender todos mis vestuarios. No tengo un solo vestuario en este momento. Mis tacones, todas mis cosas”, confesó durante la entrevista.

Para un artista cuya imagen y puesta en escena han sido parte fundamental de su identidad artística —con recordadas interpretaciones como la de Yuri— desprenderse de su vestuario significó mucho más que una decisión financiera: fue, en sus palabras, una medida desesperada para poder cubrir gastos básicos.

José Miel aseguró que, tras la controversia, enfrentó un veto laboral en distintos espacios del gremio artístico. “En muchos sitios me cerraron la puerta… no quieren un representante como yo”, afirmó, al explicar que la disminución de oportunidades afectó gravemente su estabilidad.

Incluso relató episodios de rechazo en espacios públicos, lo que profundizó la sensación de aislamiento en uno de los momentos más complejos de su carrera.

A pesar de las consecuencias, el artista sostiene que no se arrepiente de haber expresado su punto de vista. Defiende su derecho a opinar y asegura que prefiere mantener su integridad antes que modificar su discurso para evitar críticas.

Actualmente se encuentra en un proceso de reinvención profesional, explorando nuevas oportunidades y contemplando incluso la posibilidad de migrar para buscar horizontes laborales fuera del país, al considerar que su ciclo en los realities colombianos podría estar cerrado.