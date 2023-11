Juan Cebolla, de los hermanos Gasca, tuvo que entrar al quirófano de urgencia

Juan Cebolla, icónico personaje del Circo Los Hermanos Gasca, preocupó a sus seguidores a los fanáticos del espectáculo artístico, al dejarse ver en un hospital; según el mismo artista, desde hace varios años viene aquejándolo un problema de salud.

Aunque muchos de los usuarios relacionaron su video convaleciente con una posible caída debido a su actividad como acróbata, lo cierto es que tuvo que ser sometido a una cirugía debido a una hernia discal que padece hace más de 6 años.

Vale la pena mencionar que hace algunos días, Alejandra Serje, pareja del artista, confesó que Cebolla venía presentando dolores intensos a nivel de espalda y cadera, y que, al parecer, estaban en aumento.

Más tarde, el artista habló desde una habitación de hotel para darle gracias a sus seguidores por el apoyo y los mensajes de pronta recuperación.

Publicidad

“Estamos tomando las medidas que son para en un futuro poder seguir haciendo lo que verdaderamente amo”, contó en sus redes sociales Juan Cebolla.

"Estos últimos meses el trauma ha ido evolucionando. Con respecto a mi trabajo, este último trabajo los traumas han sido muy fuertes. El viernes estaba calentando y me da el trauma y me tumba por completo y quedo sin poder caminar, me tienen que llevar cargado", agregó.

Según el integrante de la familia circense, fue hasta que tras un show no pudo levantarse del dolor y decidió acabar con el tema de raíz el pasado 6 de noviembre. Por fortuna, su hermano Raul Gasca reveló que el procedimiento quirúrgico fue todo un éxito y que ahora solo queda confiar en una buena recuperación.

Publicidad

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Publicidad

También puedes ver: Casa embrujada: el desafío que midió la valentía de los Vj's de La Kalle