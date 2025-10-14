KARINA GARCÍA EN VIVO en La Kalle: Revela infidencias, habla de Yina Calderón y otros

La creadora de contenidos Karina García nos sorprendió en la mañana de este martes 14 de octubre en el programa El Klub, de La Kalle, donde nos acompaña con su belleza, carisma y todas las ocurrencias que la caracterizan.

La modelo demuestra ser tan empática que, incluso, antes de ingresar a cabina afrontó con total calma una situación incómoda con uno de nuestros presentadores quien aceptó el reto de abordar a Karina e intentar incomodarla con saludos a toda su familia, despeinándola, gastándole comida en la máquina y hasta pidiéndole dinero prestado.

Al ingresar a la cabina con La Kalle la creadora de contenidos expresó sentirse bastante cómoda con los presentadores a quienes les permitió preguntarle detalles de su vida e, incluso, les reveló el precio de algunas de las joyas que llevó puestas a la entrevista, la cuales superan los 100 millones de pesos.



La modelo también nos habló sin problema de sus cirugías y el cambio de su tono de piel el cual atribuye a uso de cremas finas y una estricta rutina de cuidado facial que le ha permitido tener un rostro armónico y con un tono más claro que el que lucía en su juventud.