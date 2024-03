Karol G es acusada de hacer brujería a una fan en uno de sus conciertos

Karol G, la aclamada cantante colombiana, ha sido centro de controversia luego de ser acusada por una fan de haberle lanzado un "maleficio" durante uno de sus conciertos.

La usuaria de la plataforma 'X', conocida como @delbajoespectro, hizo una denuncia pública alegando que desde el evento en cuestión, su vida ha estado llena de infortunios, todo debido a un supuesto "mal de ojo" causado por la cantante.

El incidente se desató cuando la joven fan asistió al concierto de Karol G y afirmó haber recibido una mirada intimidante por parte de la artista. Según su testimonio, esta mirada "fea, fúnebre" la llevó a creer que había sido víctima de un hechizo lanzado por la cantante. Además, mencionó sentir que el aura de Karol G era "siniestra", lo que la llevó a buscar una "limpia" urgente para contrarrestar los efectos del supuesto maleficio.

Las redes sociales se incendiaron con opiniones divididas. Mientras algunos usuarios mostraron su apoyo a la fan y expresaron sus dudas sobre la integridad de Karol G, otros salieron en defensa de la cantante, tachando las acusaciones de infundadas y buscando desacreditar a la denunciante.

Los seguidores más fervientes de Karol G rápidamente rechazaron las acusaciones, insistiendo en que se trataba de un intento de obtener atención en las redes sociales por parte de la usuaria. Sin embargo, la fan se mantuvo firme en sus afirmaciones, llegando incluso a demandar un reembolso por el dinero invertido en el concierto.

Es importante destacar que estas acusaciones no han sido respaldadas por pruebas concretas y parecen basarse únicamente en la percepción subjetiva de la denunciante. Las autoridades pertinentes no han intervenido en el asunto, ya que no existe evidencia tangible que respalde la acusación de brujería.

Karol G, conocida por sus éxitos como 'Mi ex tenía razón', 'TQG' y 'Qué chimba la vida', ha alcanzado la cima de la industria musical con su talento y dedicación. Sin embargo, este episodio puso en entredicho su reputación y generó un debate sobre los límites entre la fama y la responsabilidad pública.

Mientras tanto, la controversia continúa en línea, con seguidores y detractores debatiendo acaloradamente sobre la veracidad de las acusaciones y el carácter de la reconocida artista. Karol G no ha hecho declaraciones públicas al respecto, prefiriendo mantenerse al margen de la polémica y enfocarse en su carrera musical.

