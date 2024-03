Shakira es señalada de traicionar a Karol G: "Ojalá le hagan lo mismo"

Shakira sacudió el mundo del entretenimiento con el lanzamiento de su altamente esperado álbum 'Las mujeres ya no lloran'el pasado jueves 21 de marzo. El esperado disco, que ya había alcanzado siete certificaciones de platino antes de su debut digital, no solo marcó un hito en la carrera de la estrella, sino que también fue el epicentro de un evento lleno de glamour y música que reunió a algunas de las figuras más destacadas del panorama artístico.

Pero no fue solo el lanzamiento lo que generó revuelo, sino también la lista de invitados que la acompañaron en su fiesta de presentación en Miami, específicamente un invitado que dejó a muchos boquiabiertos y provocó una oleada de comentarios en las redes sociales.

El Hard Rock Café de Miami fue el lugar elegido para la gran revelación de 'Las mujeres ya no lloran'. Entre los asistentes se encontraban varios artistas que han colaborado estrechamente con Shakira en esta y otras producciones, entre ellos Ozuna y DJ Luian. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la presencia de Anuel AA, el ex de la cantante Karol G, quien no solo asistió al evento, sino que llegó acompañado de su actual pareja, Laury Saavedra.

No le perdonan a Shakira invitación a A

nuel AA al lanzamiento de su nuevo álbum

La inclusión de Anuel AA en la lista de invitados desató una controversia en las redes sociales, donde algunos usuarios expresaron su malestar por la presencia del artista urbano, especialmente debido a su pasado romántico con Karol G, con quien Shakira colaboró en el éxito 'TQG'. Algunos incluso calificaron la invitación como una "traición" hacia la cantante paisa.

Las redes sociales se inundaron con videos que mostraban a Shakira yAnuel AAcompartiendo abrazos y risas durante el evento, lo que generó aún más críticas hacia la barranquillera.

A pesar de las críticas, algunos internautas defendieron la acción de Shakira, señalando su previa colaboración con Anuel AA en la canción 'Me gusta', lanzada en enero de 2020. Sin embargo, otros argumentaron que la elección de Anuel AA como invitado fue insensible, especialmente considerando el contenido de 'TQG', donde se hacen referencias directas a él y a Gerard Piqué.

Los comentarios en las redes sociales reflejaron opiniones encontradas, con algunos usuarios elogiando el profesionalismo de Shakira y su capacidad para separar lo personal de lo profesional, mientras que otros la criticaron por lo que percibían como una falta de empatía hacia Karol G.

"Ojalá le hagan lo mismo", "Ojalá al concierto de Karol en España vaya pique y clara chia", "Al invitar a ese hombre se convierte inmediatamente a un invitado desagradable para el publico que la sigue", "Shakira ya había colaborado con Anuel mucho antes que con Karol G", "Eso no lo controla Shakira. Es la disquera", fueron algunos de los comentarios.

Te imaginas Karol G invita a Piqué a una fiesta..?? Ya estaría funada en todos lados, esto es tan selectivo solo di que no te agrada Carolina y listo.. puro doble estándar!!! pic.twitter.com/JETsXqzToW — Onika (@OnikaNewss) March 22, 2024

Es importante recordar que eventos como este suelen ser organizados por las casas disqueras, en este caso Sony Music, y que las decisiones sobre invitaciones y colaboraciones pueden obedecer a estrategias de marketing y promoción, más que a consideraciones personales.

