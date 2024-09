Karol G recibe críticas por su vestuario en los MTV VMA 2024

La cantante Karol Gfue una de las grandes protagonistas de los MTV Video Music Awards 2024, pero no solo por su esperada actuación, sino también por su arriesgado vestuario que dividió opiniones entre sus seguidores.

La artista llegó a la alfombra roja con un vestido largo y ajustado de color blanco, diseñado por Véronique Leroy, el cual lucía un llamativo estampado de fuego. La prenda, con una abertura en el torso y cuello estilo polo, no pasó desapercibida y generó una ola de comentarios en redes sociales.

A pesar de que algunos aplaudieron su elección por ser atrevida y original, otros criticaron duramente el look, señalando que no favorecía a la cantante. En su cuenta de Instagram, varios usuarios comentaron que su "stylist la odiaba" y que el conjunto no fue la mejor opción para un evento tan importante.

Las críticas también incluyeron su cambio de imagen, ya que Karol G dejó atrás su característico cabello rosado para volver al rubio, un estilo que había usado en el pasado.

A pesar de los comentarios negativos sobre su vestuario, la cantante supo desviar la atención hacia su talento. Al subir al escenario, Karol G deleitó a los presentes con su interpretación de "Si antes te hubiera conocido", un tema de merengue que puso a bailar a varias estrellas, incluyendo a Taylor Swift y Camila Cabello.

Su actuación recibió una gran ovación tanto del público como de los televidentes. En las entrevistas previas, Karol G mencionó que su presentación estaba especialmente dedicada a la comunidad latina, un mensaje que resonó entre sus seguidores.

Aunque su elección de vestuario fue polémica, la artista reafirmó que su presencia en los MTV VMA no solo es sobre moda, sino también sobre su música y conexión con su público.

