Karol G responde sin miedo a seguidor que le dijo "Guisa con plata"

Hace unos días la cantante de r eguetón paisa Karol G realizó en su cuenta de Instagram, la clásica dinámica de la caja de preguntas, donde uno de sus seguidores le pidió que posteara el último tuit que le aparecía en su perfil.

Cuando Karol G respondió a esta petición, muchos se sorprendieron pues se trataba de un usuario que había escrito que ella era una "guisa con plata". Sin embargo todo parece indicar que la intérprete de "Mi ex tenía razón" y " El maquinon", se tomó la situación con humor y tranquilidad pues escribió: "Ser guisa, cafre, o como le llamen, es otro nivel de aesterics beibi"

No obstante el hecho hizo que en redes sociales se generara todo un debate entre los internautas, pues algunos manifestaron que el individuo no estaba diciendo "ninguna mentira", y otros expusieron que ese tipo de comentarios venían de parte de "personas frustradas".

Lo cierto es que "Guisa" o no guisa, Karol G esta pasando actualmente por una de las mejores etapas de su vida y su carrera musical, pues los conciertos que hasta el momento ha llevado a cabo con su gira "Mañana será bonito" han sido todo un éxito, a tal punto que hace pocos días la cantante no pudo contener la emoción y se puso a llorar en el escenario pues le costaba creer que todo lo que un día había soñado cuando era niña, ahora se estaba haciendo realidad.

Así que la paisa no desaprovechó la oportunidad para agradecerle a todos sus fanáticos por permitirle vivir a ella, a su familia y a sus amigos un momento tan mágico como ese. Así mismo, expresó que aunque la gente la llamara "llorona", a ella no le importaba pues ese tipo de momentos a ella nunca en su vida se le iban a olvidar .

