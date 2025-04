La presentadora Pilar Schmitt habla sobre su nueva pareja y la posibilidad de matrimonio

La reconocida presentadora de 'Show Caracol', Pilar Schmitt, sorprendió a sus seguidores al compartir detalles sobre su nueva relación sentimental en una reciente entrevista con el programa 'La Red' de Caracol Televisión . La periodista confirmó que lleva aproximadamente un año de noviazgo con un abogado y que se encuentra viviendo una etapa de estabilidad y felicidad.

Aunque prefiere mantener en reserva la identidad de su pareja, Pilar Schmitt dejó entrever que su relación es sólida y especial.

“Estoy saliendo con alguien. Alguien chévere. Llevo un año saliendo con esa persona. Lo llamaron, me llamaron, hubo mil inconvenientes, hasta que nos conocimos. Hubo química desde el primer momento. Hubo tema de conversación, hubo muchas sonrisas y seguimos saliendo hasta el sol de hoy. Cuando uno menos piensa, conoce a alguien. Estoy cómoda, tranquila, feliz”, expresó la presentadora.

¿Habrá matrimonio con su nueva pareja?

La periodista le pregunto que si tiene en mente volver a casarse nuevamente en algún momento de su vida, la presentadora no dijo no a la respuesta, pero prefiere que las cosas se den a su tiempo.

“Yo creo que eso se va dando. No digo: no y tampoco sí. No tengo una barrera contra eso . No tengo límites. Yo creo que hay que vivir el hoy. Y paso a paso se va construyendo el mañana. Y si se da, qué hermoso, qué lindo. Yo creo en el amor” , expresó Pilar Schmitt.

Pilar Schmitt Foto: Instagram @pilarschmitt

Pilar Schmitt tiene una sólida carrera en la televisión colombiana, desde joven mostró su interés por el mundo del modelaje y los medios de comunicación. Su primera gran aparición en el ojo público fue en 1996, cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza, representando al departamento del Meta. Aunque no ganó la corona, su carisma y belleza la llevaron a incursionar en la televisión.

Desde 1999, Pilar Schmitt es una de las caras más reconocidas en la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, consolidándose como una de las periodistas más influyentes del país en este ámbito. A lo largo de los años, ha entrevistado a destacadas personalidades del mundo del espectáculo y ha cubierto importantes eventos nacionales e internacionales.

Pilar Schmitt es muy reservada con su vida privada, pero en esta ocasión se mostró más abierta a compartir detalles sobre su felicidad. "Es una relación muy bonita, basada en el respeto y la admiración mutua. Nos apoyamos en todo" , comentó. La presentadora también señaló que su pareja es un gran soporte en momentos difíciles.

