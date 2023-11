La razón por la que rumoran que Christian Nodal le puso cacho a Cazzu; esta sería la mujer

Christian Nodal volvió a ser tendencia en redes sociales tras ser acusado de haber sido infiel a Julieta Emilia Cazzuchelli, su esposa, con una admiradora; la mujer en cuestión habría contado todo.

A través de TikTok, esta ferviente seguidora compartió algunos detalles de su breve romance, lo que generó un gran revuelo en torno al intérprete de éxitos como 'Botella tras botella', 'Ya no somos ni seremos', 'Vivo en el 6', 'Cumbión dolido', 'Adiós amor' y 'Nace un borracho', entre otros.

Aunque la misteriosa admiradora no dio información precisa ni desveló la identidad del cantante con quien compartió esa experiencia, dejó pistas que llevaron a miles de internautas a especular que se trataba del propio Nodal.

La usuaria de TikTok, conocida como Ivette Saldívar, publicó un relato que rápidamente se convirtió en tema de controversia. Según su versión, su encuentro tuvo lugar en un local nocturno de Aguascalientes, donde el cantante quedó cautivado por su belleza y la invitó a un afterparty, que luego continuó en su casa.

La joven compartió que intercambiaron números antes de entrar a su casa y se dieron un breve beso. Sin embargo, según su relato, el cantante siguió mostrando interés en verla, aunque ella optó por no responderle, ya que no se sentía atraída por él.

“Me ha estado mandando mensajes, pero solo le contesté una vez, y es que se parece a mi hermano, por eso no me puedo fijar en él, aparte el vato es casado y la esposa acaba de ser mamá, los hombres son bien ca… a veces, yo no quiero ser funada por la sociedad por separar familias”, declaró la joven en su video.

Es importante señalar que el nombre de Christian Nodal no fue mencionado explícitamente en la historia de la joven. Sin embargo, los internautas llegaron a la conclusión de que se trataba del cantante debido a la revelación de que estaba casado y recientemente había sido padre.

A pesar de las especulaciones, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su participación en el incidente, y la situación sigue siendo objeto de debate en las redes sociales.

