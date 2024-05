Lincoln Palomeque se hace varios tatuajes y deja a más de una fan "enamorada"

El reconocido actor Lincoln Palomeque ha causado revuelo en las redes sociales al presumir sus nuevos tatuajes. A través de su cuenta de Instagram, Palomeque mostró su lado más sensible al revelar el significado detrás de estos diseños, generando una ola de comentarios y suspiros entre sus seguidoras.

En su publicación, el actor compartió un carrusel de fotografías donde se pueden ver claramente sus nuevos tatuajes. "Mi fuerza, mis parceritos, ¿les gustan los tatuajes??? Quiero más, ¿qué dicen?", escribió Palomeque, dejando ver su entusiasmo por los nuevos diseños y su intención de seguir sumando arte a su piel.

Los tatuajes en cuestión son cuatro y llevan los nombres de sus dos hijos, Matías y Salvador, fruto de su relación con la presentadora Carolina Cruz. Estos tatuajes no solo resaltan su amor paternal, sino que también muestran un aspecto muy personal y emotivo del actor.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron positivos, aplaudiendo tanto el diseño de los tatuajes como el gesto detrás de ellos, hubo quienes opinaron que no le lucían del todo; sin embargo, estos comentarios críticos no opacaron el entusiasmo y la admiración de muchas de sus seguidoras, quienes no dudaron en expresar sus sentimientos hacia el actor.

"¡A ti todo te queda bien!", "Vi todo menos los tatuajes", "Me enamoré", son algunos de los comentarios destacados en la publicación, que en menos de una hora alcanzó los 20 mil 'me gusta'. Esta reacción masiva demuestra la popularidad y el carisma de Palomeque, quien es considerado uno de los mejores "partidos" del mundo del espectáculo.

Lincoln Palomeque, conocido por su participación en diversas producciones televisivas y cinematográficas, ha mantenido una sólida base de admiradores gracias a su talento y atractivo físico. Su nueva incursión en el mundo de los tatuajes parece haber aumentado aún más su popularidad, dejando a muchas seguidoras "enamoradas" con sus recientes publicaciones.

