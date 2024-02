Luisa Fernanda W está embarazada, aseguran tras un video

En medio de la vorágine de rumores que circulan en las redes sociales la popular influenciadora colombiana Luisa Fernanda W se vio envuelta en especulaciones sobre un posible embarazo y la supuesta llegada de un tercer hijo junto a Pipe bueno, algo que más que un rumor desató alegría entre los seguidores de esta linda pareja.

Pues los internautas se han dedicado en las últimas semanas a detallar el cuerpo de la empresaria quien, gracias a su disciplina, ha logrado obtener cambios físicos que la tienen satisfecha.

Sin embargo, en medio de estos cambios surgen especulaciones de personas que dicen que su abdomen no está completamente trabajado y que, por el contrario, luce como si estuviera embarazada.

Todo surgió luego de que la creadora de contenidos publicara un video en traje de baño donde su abdomen se ve menos plano que el de su acompañante y un poco salido; sin embargo, también se observa una figura marcada por el ejercicio.

Publicidad

Estos comentarios y la forma del abdomen de la creadora de contenidos desataron toda una euforia en redes sociales, especialmente de personas que se alegran de pensar que esta pareja sigue agrandando su familia.

Luisa Fernanda W /Foto: Instagram Luisa Fernanda W

Pero esto no es más que un rumor desmentido por la propia Luisa Fernanda W quien le salió al paso a las especulaciones aclarando que no está embarazada y que la forma de su abdomen hace parte de un proceso de cambio en su cuerpo. "Solo estoy recuperando mi cuerpo, no estoy embarazada".

Esta no es la primera vez que Luisa Fernanda aborda temas relacionados con su cuerpo y su salud en redes sociales, ya que en varias ocasiones ha tenido que tolerar críticas y señalamientos sobre su cuerpo.

Publicidad

En una anterior oportunidad Luisa confesó sentirse incómoda por el aumento de peso que ha experimentado, comentando que las críticas y comentarios negativos solo alimentan su inseguridad. Sin embargo, también expresó su determinación por retomar un estilo de vida saludable y retomar su rutina de ejercicio, que la hace sentir feliz y en armonía consigo misma.

Es importante destacar que Luisa Fernanda W se destaca por su carácter en el que se muestra transparente sobre sus vivencias y desafíos personales, compartiendo con sus seguidores momentos de vulnerabilidad y fortaleza. Su sinceridad y autenticidad han sido bien recibidas por su comunidad en línea, que la apoya en cada paso de su camino.

Y aunque los rumores de embarazo continúan en redes sociales, Luisa Fernanda W ha dejado claro que, por el momento, no está esperando un bebé y está enfocada en su bienestar físico y emocional, del que cuenta con todo el amor y apoyo de su pareja, Pipe Bueno, quien siempre se ha mostrado completamente encantado con el cuerpo de su pareja y la motiva a no prestarle atención a los comentarios.

Puedes ver: Detalles del embarazo de Manuela Gómez; es de alto riesgo