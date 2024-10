Mabel Cartagena denuncia delicada situación personal; teme por su vida

Mabel Cartagena, una de las presentadoras más queridas y carismáticas de la farándula colombiana, está en el centro de la atención por una situación delicada que ha enfrentado durante los últimos tres años.

La costeña, famosa por su estilo y su autenticidad en redes sociales, reveló que ha sido víctima de un acosador que no solo la ha hostigado a ella, sino también a su familia, lo que ha encendido las alarmas entre sus seguidores.

La situación llegó a un punto crítico cuando Mabel decidió desenmascarar públicamente a su acosador, identificándolo como John Jairo Julio, el administrador de una polémica cuenta de chismes en Instagram llamada 'El Jopo'.

La valiente presentadora compartió su nombre, apellido e incluso su imagen, expresando que, ante el miedo por su seguridad y la de sus seres queridos, no podía quedarse callada. A pesar de las advertencias sobre posibles represalias legales, Mabel decidió que su bienestar es lo más importante.

Desde hace tres años, Mabel ha soportado mensajes amenazantes y constantes difamaciones que la han llevado a padecer ataques de ansiedad. En sus historias de Instagram, no solo se queja del acoso, sino que también destaca que no es la única figura pública afectada; celebridades como Marcela García y Kimberly Reyes han sido blanco de ataques similares.

“Marcela fue expuesta por el uso de una peluca”, menciona Mabel.

Mabel, con su carácter firme y decidido, ha utilizado sus plataformas digitales no solo para entretener, sino también para denunciar situaciones que la afectan directamente. En un tono de desafío, afirmó: “Nunca lo he visto, no lo conozco y no entiendo por qué siente tanto odio hacia mí y hacia otras mujeres”.



¿Se le metieron a la casa?

La situación se tornó aún más alarmante cuando Mabel relató un episodio reciente en el que una persona asociada a 'El Jopo' tomó fotografías de su hogar. Este hecho la llevó a sentir que había cruzado una línea peligrosa, lo que la motivó a considerar acciones legales. “Si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, ya saben quién es responsable”, afirmó, dejando claro que está decidida a proteger lo que más ama.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora ha recibido el apoyo de sus seguidores, que supera los 1,9 millones de seguidores. Mabel ha hecho un llamado a sus fans para que estén atentos y denuncien cualquier situación similar que enfrenten.

Mabel Cartagena denunció acoso en redes. pic.twitter.com/pWkUuPZUVx — Solo Virales (@chisme_famosos7) October 22, 2024

