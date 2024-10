Mujer cae de un séptimo piso en Cartagena mientras intentaba parquear su carro

Este martes 22 de octubre, a las 10:22 de la mañana, un inusual accidente se registró en Cartagena. Una mujer, mientras intentaba parquear su carro en el parqueadero elevado del Condominio Vista Bahía Club House, perdió el control y atravesó la pared, cayendo al vacío. Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar.

El condominio se encuentra justo al lado del Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, en el barrio Manga, lo que generó un gran revuelo entre los presentes. Al momento del accidente, las autoridades y la administración del condominio se hicieron presentes para atender la situación.

“Una vez se presentó el accidente, hicimos presencia en el lugar de los hechos y en el Comando de la Policía, pero no nos permitieron el ingreso en este último por no ser familiares de la persona. Se logró verificar el estado físico y emocional de la residente, quien, gracias a Dios, se encontraba bien a simple vista; sin embargo, fue trasladada a una clínica para su revisión. Afortunadamente, no hubo lesionados externos, solo daños materiales”, indicó la administración de Vista Bahía Club House.

Publicidad

El carro, que resultó con pérdida total, cayó estrepitosamente en el patio del comando de la Policía, donde estaban estacionadas varias motos. La Policía también emitió un comunicado sobre el hecho, señalando que el accidente ocurrió “en momentos en que la mujer pretendía estacionar un vehículo en el parqueadero elevado del edificio Vista Bahía, el cual colinda con el parqueadero del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena”.

¿Qué le pasó a la conductora?

Tras la caída, la mujer presentó lesiones en la pierna izquierda, pero estuvo consciente y pudo relatar lo sucedido. A pesar de su aparente estado de salud, fue trasladada a un centro médico para una revisión más detallada, donde se le están realizando exámenes para descartar lesiones adicionales. La Policía confirmó que no hubo más heridos en este accidente, lo que es un alivio, dado el contexto del caso.

Publicidad

En este momento, las autoridades están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para establecer responsabilidades y determinar las causas del accidente.

Mujer resultó herida en Cartagena tras caer, junto a su vehículo, de un parqueadero elevado de un edifico en el barrio Manga, al lado del comando de la Policía Metropolitana de Cartagena. pic.twitter.com/z2SAROuTbL — Noticias Día a Día. (@NoticiasDiaaDia) October 22, 2024

Puedes ver | Hombre ataca a joven de 14 años en Kennedy; agresor sigue prófugo tras persecución