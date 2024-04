Maleja Restrepo celebra su cumpleaños número 39 con temática urbana

Maleja Restrepo compartió con sus seguidores la celebración de su cumpleaños número 39, rodeada de amigos, familiares y colegas del mundo del espectáculo. La fiesta, que tuvo lugar en su casa durante el fin de semana, estuvo marcada por una temática urbana que llamó la atención de todos.

La presentadora y actriz expresó su gratitud hacia quienes la acompañaron en este día especial, destacando la importancia de compartir la vida con aquellos que amamos.

"La vida no es lo mismo si no hay con quien compartirla, y ustedes son parte de mis personas favoritas para vivirla con intensidad como me gusta", escribió la presentadora en su publicación, recibiendo numerosas felicitaciones y buenos deseos de parte de sus seguidores y amigos.

En la fiesta, Maleja estuvo acompañada por su esposo, Tatán Mejía, a quien dedicó palabras de amor y gratitud por ser su compañero de vida.

Además, entre los invitados destacados se encontraban figuras del medio como Sebastián Vega, Variel Sánchez junto a su esposa, la actriz Estefanía Godoy, el presentador Iván Lalinde, entre otros.

La celebración también contó con la presencia de las hijas de la pareja, quienes compartieron junto a sus padres momentos de alegría y complicidad.

La celebración estuvo marcada por una comida en la que todos los presentes pudieron disfrutar y celebrar el cumpleaños de Maleja.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la fiesta fue la temática urbana elegida para la ocasión.

Todos los invitados lucieron prendas inspiradas en el estilo urbano, creando así un ambiente moderno y lleno de mucho flow que reflejaba la personalidad encantadora y arrolladora de Maleja.

