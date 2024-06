Manuela Gómez da lamentables noticias de su bebé: "El doctor debe tomar decisiones"

En la noche del 29 de mayo, Manuela Gómez reapareció en sus redes socialescon una serie de publicaciones desde un hospital en Estados Unidos, lo que alarmó a sus seguidores.

La creadora de contenido, que está en la etapa final de su embarazo, explicó que se ha sometido a numerosos exámenes médicos para descartar cualquier complicación con su bebé y comprender mejor su estado de salud.

La posibilidad de que su hija nazca en Estados Unidos también ha sido un tema de discusión, ya que si los chequeos no mostraban mejorías, podría ser necesario que la bebé naciera antes de tiempo y pasara un período en incubadora.

Horas después de sus publicaciones iniciales, Manuela compartió que los médicos le recomendaron quedarse hospitalizada, pero decidió no hacerlo debido al alto costo de los exámenes, que ascendían a 10 mil dólares.

Su póliza de seguro no cubría esta cantidad, y ella no quería regresar a Colombia con una deuda que podría superar los 30 mil dólares. Días antes, Manuela había compartido videos mostrando sus pies hinchados después de caminar varias horas buscando prendas para su hija.

Desde entonces, la empresaria ha tenido que asistir a frecuentes chequeos con sus médicos, donde le han realizado diferentes exámenes para saber el estado de salud de su bebé a pocas semanas de dar a luz.

Sin embargo, las noticias no fueron muy alentadoras, pues según reveló Gómez, su hija está baja de peso, por lo que el parto podría ser adelantado por el bien de la bebé.

“La bebé está muy flaca, está por debajo del promedio. Tengo que esperar quince días para hacerme otra ecografía para saber si la bebé bajó o subió. O sea, estos quince días son superdefinitivos, porque la bebé está muy flaca y no sabemos qué puede pasar. Quería contarles, porque la cosa no está muy positiva”, dijo Manuela Gómez.

Ahora, Manuela, que ha tenido al tanto a sus seguidores sobre su embarazo, volvió a aparecer en sus redes sociales para contar que unos exámenes no salieron bien y, debido a algunas complicaciones, su bebé debe nacer antes de tiempo.

“Sí o sí la bebé tiene que nacer antes por todo lo que ha pasado, por los exámenes, las alteraciones, los resultados. El doctor tiene que tomar decisiones. La bebé tiene que nacer en 15 días o un mes, no se puede esperar las 40 semanas. Entonces sí o sí tiene que ser cesárea. Yo prefiero que me la saquen porque vivir con esta incertidumbre, que se va a cerrar la arteria, que no le está pasando la comida”, reveló Gómez.

Manuela Gómez reveló la razón por la que su hija Samantha nacerá antes de tiempo pic.twitter.com/f6ZCRqyGea — joseluengotop (@joseluengotop) June 3, 2024

Estas declaraciones no fueron las únicas. Recientemente, Manuela subió un video a sus redes sociales donde aclara la situación de la bebé, cuenta que ya tiene programada la cesárea para la semana 37, que efectivamente la bebé nacerá por cesárea y que está baja de peso.

Confiesa que ya está un poco más tranquila con esta noticia, sin embargo, revela que tiene que ir al médico a que le revisen las arterias cada 8 días y que, si encuentran alguna anomalía, sacarán inmediatamente a la bebé. “Si alguna de las arterias se altera, toca sacarla de inmediato”, concluyó.

