Maria Camila Avella: la primera 'Miss Universe Colombia' que es casada y tiene hijos

El pasado sábado 2 de Septiembre se llevo a cabo Miss Universe Colombia 2023 en el Centro de Convenciones Puerta de Oro de Barranquilla. Ahí 24 hermosas mujeres se reunieron para disputarse el título de 'Reina de Colombia'.

Entre ellas, figuraba Maria Camila Avella, una joven de 27 años, quien es comunicadora social y periodista de profesión, pero además hace un par de años, cumple uno de los roles más importantes de su vida: ser madre. Un hecho que rompe con los estándares anteriormente establecidos por este tipo de certámenes y que por ende ha llamado la atención.

En la industria de la televisión y el entretenimiento, la hermosa joven logró destacarse cuando en el 2018 hizo parte del grupo de presentadoras del reconocido reality de supervivencia del canal Caracol ' El Desafio'.

Dentro del certámen, Avella era una de las favoritas; y es que además de ser carismática, la mujer tiene un rostro impactante y un cuerpo que deja en evidencia su disciplina con el ejercicio. Sin embargo el camino para lograr su objetivo no era fácil, pues no se puede negar que cuando de belleza se trata, lo que hay en nuestro país es diversidad, y en este concurso abundaba.

Sin embargo, Avella marcó una gran ventaja en el momento de responder la pregunta, pues lo hizo con calma y seguridad.

"¿Cómo mantienes tu autenticidad en un entorno competitivo?", le inquierieron; a lo que ella respondió:

"Mi autenticidad es mi forma de ser. Siempre me he considerado una mujer auténtica, y eso es lo que me hace única y lo que quiero mostrarle a mi hija (...) No dependan de las opiniones de los demás; su esencia es lo que los hace únicos. Eso es mi autenticidad. Gracias".

Al final el título de reina se lo disputó con la señorita Buenaventura, y con la señorita Santander. Sin embargo los expertos decidieron que Maria Camila Avella sería la persona más adecuada para portar la corona este año y representar la belleza y la cultura de nuestro país en el certamen internacional que se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en El Salvador.