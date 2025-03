"Mi felicidad está primero": Jhonny Rivera contó lo que realmente pasa con Jenny López

Jhonny Rivera no solo ha conquistado al público con su música popular, sino que también ha sido centro de atención por su relación con Jenny López, una joven que es significativamente menor que él.

Durante una reciente entrevista en El Klub de La Kalle, el artista habló sin tapujos sobre el amor y las críticas que ha recibido.

"La diferencia de edad es evidente, pero eso no nos importa, ni nos afecta"

, dijo durante su participación

en el programa. El artista respondió a una de las preguntas más recurrentes de sus seguidores: ¿cómo maneja los comentarios negativos sobre su relación?

Su respuesta fue clara: "La mayoría de las personas tienen razón, hay una diferencia de edad. Eso es cierto y no lo voy a discutir, pero tampoco discuto que mi felicidad está primero que todo", respondió tajantemente Jhonny Rivera.

El cantante dejó en claro que para él lo más importante es lo que siente. "La felicidad la compro al precio que sea. Yo soy feliz, ella es feliz, estamos felices, entonces ¿qué vamos a discutir?".

Andy Rivera estuvo acompañado de su papá Jhonny Rivera en El Klub de La Kalle /Foto: La Kalle

¿Cómo maneja Jhonny Rivera el hate en redes sociales?

Las críticas en redes sociales han sido constantes, pero Johnny ha aprendido a ignorarlas. "Sí, hay mucho hate, me puede dar mal genio, pero entro al perfil de la persona y, si veo que no es alguien a quien deba darle importancia, simplemente paso la página" , explicó.

Según él, en el pasado le afectaban más los comentarios negativos, pero con el tiempo ha aprendido a sobrellevarlos. "Ahora ya no nos importa, estamos viviendo un momento chévere y eso nos resbala" , aseguró.

Jenny López y Jhonny Rivera Foto: Instagram @jennylopez_oficial

Uno de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando le recordaron una pregunta incómoda que recibió en redes sociales, si era cierto que usaba "pastillitas azules" para mantener su relación a lo que con serenidad afirmó que "Soy muy tranquilo, esas preguntas no me sacan de casillas".

Además, entre risas dijo que "tuve que decirle a ella que responda a ver si nos ha funcionado o no".

Por último recordó que lo que le ha permitido llegar hasta donde está hoy en día es justamente no hacerle caso a los comentarios mal intencionados de la gente.

"Entre más me decían que yo no cantaba yo insistía, sin embargo había gente que era muy cruel, alguien alguna vez me dijo oiga hermano a usted quien le dijo que usted cantaba" , contó con total serenidad.

Pero recordó que al final él se debe a su gente y que si estaba allí frente a un público que había pagado boletas por ir a verlo era porque a otros sí les parecía que él tenía talento.

"Me cansé, empecé a hacer oídos sordos a todo esto y seguí para adelante", concluyó el artista de música popular.