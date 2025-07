Moisés Angulo revivió doloroso episodio de salud con su esposa: "No sé vivir sin ella"

En una reveladora entrevista en El Klub de La Kalle 96.9 FM, el reconocido artista Moisés Angulo compartió íntimos detalles sobre su vida, su carrera y una profunda filosofía personal que ha moldeado su camino.

Entre risas y momentos de gran emotividad, Angulo no solo habló de sus éxitos, sino también de la dura prueba que enfrentó su familia, convirtiéndose en un testimonio de fe y el poder del amor incondicional.

El eje central de su relato giró en torno a la crítica batalla de su esposa, Diana Mayorga, contra el COVID-19. Moisés describió conmovido los tres años de angustia que vivieron, durante los cuales Diana estuvo al borde de la muerte en múltiples ocasiones.

La enfermedad le causó un severo daño pulmonar y un colapso intestinal, llevándola a la UCI e incluso a experimentar periodos de coma.

Angulo recordó entre lágrimas cómo, en sus oraciones, le suplicaba a Dios que no se la llevara, expresando una frase desgarradora: "Papito Dios, esta mujer me hace falta... Yo no sé vivir sin ella". Él atribuye la milagrosa recuperación de Diana a la intervención divina, destacando que el pronóstico médico era "dramático" y "negativo".

Moisés subrayó la importancia de la presencia y la intencionalidad en la relación de pareja. En medio de la grave situación de salud de su esposa, Angulo dejó de lado todas sus ocupaciones para sumergirse por completo en su cuidado.

Compartió que durante los periodos de intubación de Diana, él se dedicaba a hablarle constantemente, consciente de que, aunque sedada, algunas personas pueden recordar fragmentos de lo que se dice a su alrededor. Esta dedicación total refleja su convicción de que "el amor es un ejercicio" que requiere compromiso constante.

Además de la resiliencia ante la adversidad, Angulo compartió su visión del amor propio como pilar fundamental para amar a los demás. Citando la frase "Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo", Moisés enfatizó la necesidad de empezar con el amor por uno mismo para poder extenderlo.

A pesar de las dificultades, Angulo y Diana han mantenido un matrimonio basado en el respeto y la resolución de conflictos "en amor, cuidando mucho las palabras".

Hoy, Diana goza de una salud excelente, un verdadero milagro que Moisés celebra con profunda gratitud. Su historia es un poderoso recordatorio de la fuerza del espíritu humano, la devoción en la pareja y la fe inquebrantable en los momentos más oscuros. Moisés Angulo no solo entretiene con su arte, sino que inspira con su vida.

